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|Bilim Kurgu / Macera / Fantastik
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Puanlama
IMDb : 5.2/10
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IMDB Puanı : 5.6
Yönetmen : Wesley Barry
Tür : Bilim Kurgu
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
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IMDB Puanı : 5.9
Yönetmen : Terence Fisher
Tür : Korku / Bilim Kurgu
Ülke : İngiltere
Dil : İngilizce
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IMDB Puanı : 4.4
Yönetmen : Antonio Margheriti
Tür : Macera / Bilim Kurgu
Ülke : İtalya / İspanya
Dil : İngilizce / İtalyanca