City in the Sea (1965)
FilmBilim Kurgu / Macera / Fantastik
City in the Sea posteri
Üye olsaydınız bu filmi özel listenize kaydedebilir, oy verebilir, yorum yazabilir ve harici bağlantıları görebilirdiniz. Buraya tıklayarak üye olun.
Puanlama
7G Puanı :
  • Currently 0.00/10
 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 5.2/10   

Kadro
Yönetmen :
Jacques Tourneur
Yazar/Senaryo :
Charles Bennett, Louis M. Heyward
Oyuncular (Önemli roller):
Vincent Price, David Tomlinson, Tab Hunter, Susan Hart, John Le Mesurier, Henry Oscar, Derek Newark, Roy Patrick
Detaylar
Orijinal Adı :
The City Under the Sea
 Diğer Adı :
20.000 leghe sotto la Terra
Süre :
84 dakika / Portekiz: 81 dakika
Ülke :
İngiltere
Dil :
İngilizce
Görüntü :
Renkli
 Sınıflandırma :
UNRATED
Ses Sistemi :
Mono
 Yapımcı Firma :
Bruton Film Productions
Benzer Film Önerileri
The Creation of the Humanoids (1962)
The Creation of the Humanoids Posteri
 IMDB Puanı : 5.6
Yönetmen : Wesley Barry
Tür : Bilim Kurgu
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
The Earth Dies Screaming (1964)
The Earth Dies Screaming Posteri
 IMDB Puanı : 5.9
Yönetmen : Terence Fisher
Tür : Korku / Bilim Kurgu
Ülke : İngiltere
Dil : İngilizce
Operazione Goldman (1966)
Operazione Goldman Posteri
 IMDB Puanı : 4.4
Yönetmen : Antonio Margheriti
Tür : Macera / Bilim Kurgu
Ülke : İtalya / İspanya
Dil : İngilizce / İtalyanca