|
Üye olsaydınız bu filmi özel listenize kaydedebilir, oy verebilir, yorum yazabilir ve harici bağlantıları görebilirdiniz. Buraya tıklayarak üye olun.
|
Puanlama
|7G Puanı :
|
| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 3.5/10 RT : 2.0/10
|Yönetmen :
Antonio Margheriti
|Yazar/Senaryo :
Ray Collins, Juan Zanotto
| Oyuncular (Önemli roller):
Reb Brown, Corinne Clery, Luciano Pigozzi, Carole André, John Steiner, Ayshe Gul, Aytekin Akkaya, Marina Rocchi, Sergio Nicolai, Ludovico Della Jojo, Adrian Akdemir, Herent Akdemir, Ali Selgur, Zeynep Selgur, Henk Akin
| Müzik :
Guido De Angelis, Maurizio De Angelis, John Scott
| Görüntü Yönetmeni :
Marcello Masciocchi
| Yapımcı :
Sedat Akdemir, Michele Marsala, Ugor Terzioglu
|Oyuncular (Tam kadro):
Reb Brown, Corinne Clery, Luciano Pigozzi, Carole André, John Steiner, Ayshe Gul, Aytekin Akkaya, Marina Rocchi, Sergio Nicolai, Ludovico Della Jojo, Adrian Akdemir, Herent Akdemir, Ali Selgur, Zeynep Selgur, Henk Akin, Zenne Poksuz, Nurdan Asar, Nilgun Bubikoglu, Tevfik Sen, Yasemin Celenk, Levent Çakir, Yadigar Ejder, Nick Alexander, Paul Costello, Larry Dolgin, Edward Mannix, Nello Pazzafini, Gregory Snegoff, Robert Spafford, Susan Spafford
| Orijinal Adı :
Il mondo di Yor
| Diğer Adı :
Yor
| Süre :
ABD: 88 dakika / 98 dakika (director's montaj)
| Ülke :
İtalya / Fransa / Türkiye
| Dil :
İngilizce
| Görüntü :
Renkli
| Sınıflandırma :
PG
| Ses Sistemi :
Mono
| Yapımcı Firma :
Columbia Pictures, Les Films du Diamant, Kodiak Films