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Yor, the Hunter from the Future (1983)
FilmBilim Kurgu
Yor, the Hunter from the Future posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 3.5/10    RT : 2.0/10   

Kadro
Yönetmen :
Antonio Margheriti
Yazar/Senaryo :
Ray Collins, Juan Zanotto
Oyuncular (Önemli roller):
Reb Brown, Corinne Clery, Luciano Pigozzi, Carole André, John Steiner, Ayshe Gul, Aytekin Akkaya, Marina Rocchi, Sergio Nicolai, Ludovico Della Jojo, Adrian Akdemir, Herent Akdemir, Ali Selgur, Zeynep Selgur, Henk Akin
Detaylar
Orijinal Adı :
Il mondo di Yor
 Diğer Adı :
Yor
Süre :
ABD: 88 dakika / 98 dakika (director's montaj)
Ülke :
İtalya / Fransa / Türkiye
 Dil :
İngilizce
Görüntü :
Renkli
 Sınıflandırma :
PG
Ses Sistemi :
Mono
Yapımcı Firma :
Columbia Pictures, Les Films du Diamant, Kodiak Films
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