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|Aksiyon / Polisiye / Dram / Korku
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Puanlama
IMDb : 4.9/10
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IMDB Puanı : 6.2
Yönetmen : Duccio Tessari
Tür : Aksiyon / Macera / Komedi / Western
Ülke : İtalya / Fransa
Dil : İngilizce / İtalyanca
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IMDB Puanı : 6.2
Yönetmen : Ralph Bakshi
Tür : Animasyon / Aksiyon / Macera / Fantastik / Bilim Kurgu
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
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Türkçe Adı : Deniz kurtlari
IMDB Puanı : 6.2
Yönetmen : Andrew V. McLaglen
Tür : Aksiyon / Savaş
Ülke : İsviçre / İngiltere / ABD
Dil : İngilizce / Almanca