Tropical Inferno (1977)
FilmAksiyon / Polisiye / Dram / Korku
Tropical Inferno posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 4.9/10   

Kadro
Yönetmen :
Jesus Franco
Yazar/Senaryo :
Jesus Franco
Oyuncular :
Karine Gambier, Howard Vernon, Susan Hemingway, Aida Gouveia, Esther Studer
Müzik :
Walter Baumgartner
 Görüntü Yönetmeni :
Ruedi Küttel
Yapımcı :
Erwin C. Dietrich
Detaylar
Orijinal Adı :
Frauen für Zellenblock 9
 Diğer Adı :
Flucht von der Todesinsel
Süre :
75 dakika
Ülke :
İsviçre
Dil :
İngilizce
Görüntü :
Renkli
 Ses Sistemi :
Mono
Yapımcı Firma :
Elite Film
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