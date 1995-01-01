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|Biyografi / Dram / Duygusal
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Puanlama
IMDb : 7.7/10
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IMDB Puanı : 7.0
Yönetmen : Man Kit Poon
Tür : Biyografi / Polisiye / Dram
Ülke : Hong Kong
Dil : Çince / İngilizce / Çince...
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IMDB Puanı : 5.8
Yönetmen : Walter Hill
Tür : Aksiyon / Biyografi / Western
Ülke : ABD
Dil : İngilizce / Sioux / Çince
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IMDB Puanı : 6.8
Yönetmen : Rob Cohen
Tür : Aksiyon / Biyografi / Dram
Ülke : ABD
Dil : İngilizce / Çince