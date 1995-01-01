Yuen Ling-yuk (1992)
FilmBiyografi / Dram / Duygusal
Yuen Ling-yuk posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 7.7/10   

Kadro
Yönetmen :
Stanley Kwan
Yazar/Senaryo :
Tai An-Ping Chiu
Oyuncular :
Maggie Cheung, Han Chin, Tony Leung Ka Fai, Carina Lau, Waise Lee, Li-li Li, Lawrence Ng, Cecilia Yip, Kelvin Wong, San Yip, Paul Chang, Yanyan Chen, Lingyu Ruan, Stanley Kwan
Müzik :
Huang Jin Chen
 Görüntü Yönetmeni :
Hang-Sang Poon
Yapımcı :
Jackie Chan
Detaylar
Diğer Adı :
Center Stage
Süre :
Avustralya: 126 dakika / Hong Kong: 147 dakika (director's montaj) / Hong Kong: 118 dakika (düzenlenmiş sürüm) / Hong Kong: 154 dakika (restored DVD sürüm)
Ülke :
Hong Kong
 Dil :
Çince / Çince
Görüntü :
Renkli
 Ses Sistemi :
Mono
Yapımcı Firma :
Golden Way Films Ltd.
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