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Sultan (1978)
FilmAile Filmi / Komedi / Duygusal
Sultan posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 7.7/10   

Kadro
Yönetmen :
Kartal Tibet
Yazar/Senaryo :
Yavuz Turgul
Oyuncular :
Türkan Soray, Bulut Aras, Adile Nasit, Sener Sen, Ihsan Yüce, Erdal Özyagcilar, Güzin Ozyagcilar, Ilyas Salman, Filiz Bozkurt, Hikmet Gül, Tuncer Sevi
Müzik :
Cahit Berkay
 Görüntü Yönetmeni :
Erdogan Engin
Yapımcı :
Ertem Egilmez
Detaylar
Ülke :
Türkiye
 Dil :
Türkçe
Yapımcı Firma :
Arzu Film
Konu
Sultan eşini yıllar önce kaybetmiş, gecekonduda yaşayan, geçimini sağlamak için evlere gündeliğe giden üç çocuk annesi bir kadındır. Mahallenin çapkın kamyoncusu Kemal bir gün arkadaşları ile Sultan'ın gönlünü kazanıp kazanamayacağı üzerine iddiaya girer. Sultan'ın çevresinde dolanan ve kalbini çalmaya çalışan Kemal yaşam mücadelesi içindeki Sultan'ı bu şekilde kazanamayacağını fark eder. Bunun üzerine Kemal bambaşka bir strateji izlemeye karar verir ve Sultan'a evlenme teklif eder. Ancak Sultan'ın başka bir talibi daha vardır: Bakkal Bahtiyar.
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