Puanlama

7G Puanı : Currently 0.00/10 0.0/10 (0 oy) IMDb : 7.7/10

Ülke :

Türkiye

Dil :

Türkçe

Yapımcı Firma :

Arzu Film



Sultan eşini yıllar önce kaybetmiş, gecekonduda yaşayan, geçimini sağlamak için evlere gündeliğe giden üç çocuk annesi bir kadındır. Mahallenin çapkın kamyoncusu Kemal bir gün arkadaşları ile Sultan'ın gönlünü kazanıp kazanamayacağı üzerine iddiaya girer. Sultan'ın çevresinde dolanan ve kalbini çalmaya çalışan Kemal yaşam mücadelesi içindeki Sultan'ı bu şekilde kazanamayacağını fark eder. Bunun üzerine Kemal bambaşka bir strateji izlemeye karar verir ve Sultan'a evlenme teklif eder. Ancak Sultan'ın başka bir talibi daha vardır: Bakkal Bahtiyar.

