Wrong Is Right (1982)
FilmKomedi / Dram / Gerilim
Wrong Is Right posteri
Üye olsaydınız bu filmi özel listenize kaydedebilir, oy verebilir, yorum yazabilir ve harici bağlantıları görebilirdiniz. Buraya tıklayarak üye olun.
Puanlama
7G Puanı :
  • Currently 0.00/10
 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 5.9/10    RT : 3.8/10   

Kadro
Yönetmen :
Richard Brooks
Yazar/Senaryo :
Charles McCarry, Richard Brooks
Oyuncular (Önemli roller):
Sean Connery, George Grizzard, Robert Conrad, Katharine Ross, G.D. Spradlin, John Saxon, Henry Silva, Leslie Nielsen, Robert Webber, Rosalind Cash, Hardy Krüger, Dean Stockwell, Ron Moody, Cherie Michan, Tony March
Detaylar
Diğer Adı :
The Man with the Deadly Lens
 Süre :
117 dakika
Ülke :
ABD
 Dil :
İngilizce
Gişe hasılatı ($):
3.583.513 (ABD)
Görüntü :
Renkli
 Sınıflandırma :
R
Ses Sistemi :
Mono
Yapımcı Firma :
Columbia Pictures Corporation, Rastar Productions
Benzer Film Önerileri
Getting Wasted (1980)
Getting Wasted Posteri
 IMDB Puanı : 4.1
Yönetmen : Paul Frizler
Tür : Komedi
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
The Monster Club (1980)
The Monster Club Posteri
 IMDB Puanı : 5.3
Yönetmen : Roy Ward Baker
Tür : Komedi / Korku
Ülke : İngiltere
Dil : İngilizce
Falling in Love Again (1980)
Falling in Love Again Posteri
 IMDB Puanı : 5.2
Yönetmen : Steven Paul
Tür : Komedi / Dram / Duygusal
Ülke : ABD
Dil : İngilizce