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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 5.9/10 RT : 3.8/10
|Yönetmen :
Richard Brooks
|Yazar/Senaryo :
Charles McCarry, Richard Brooks
| Oyuncular (Önemli roller):
Sean Connery, George Grizzard, Robert Conrad, Katharine Ross, G.D. Spradlin, John Saxon, Henry Silva, Leslie Nielsen, Robert Webber, Rosalind Cash, Hardy Krüger, Dean Stockwell, Ron Moody, Cherie Michan, Tony March
| Müzik :
Artie Kane
| Görüntü Yönetmeni :
Fred J. Koenekamp
| Yapımcı :
Richard Brooks, Andrew Fogelson, George Grenville
|Oyuncular (Tam kadro):
Sean Connery, George Grizzard, Robert Conrad, Katharine Ross, G.D. Spradlin, John Saxon, Henry Silva, Leslie Nielsen, Robert Webber, Rosalind Cash, Hardy Krüger, Dean Stockwell, Ron Moody, Cherie Michan, Tony March, Marianne Marks, Jeffrey Wheat, Joseph Whipp, Tom McFadden, Ivy Bethune, Jennifer Jason Leigh, Kiva Lawrence, Barry Cahill, Angelo Bertolini, Keith McConnell, Alexander Zale, Donald Bishop, Dianne L. Wilson, George Skaff, Denis Hoppe, Milt Jamin, Edward L. Moskowitz, Myron Natwick, Paul Lambert, Suzanne Reynolds, David Frankham, Ed Pennybacker, Ken Bibeau, Art Evans, Mio Polo, Charles Hutchins, Robert Alan Browne, Mickey Jones, Dawna O'Brien, Pamela V. Kobbe, Clare Grenville, Merrill M. Mazuer, Ray Conners, Ken Gale, Melinda Casey, Kerry Sullivan, Don F. Dunwell, Melanie Stensland, Don Worsham, Julie Condra, Ken Davis, Toby Hughes, Frank Patton, Jeff Schwartz
| Diğer Adı :
The Man with the Deadly Lens
| Süre :
117 dakika
| Ülke :
ABD
| Dil :
İngilizce
| Gişe hasılatı ($):
3.583.513 (ABD)
| Görüntü :
Renkli
| Sınıflandırma :
R
| Ses Sistemi :
Mono
| Yapımcı Firma :
Columbia Pictures Corporation, Rastar Productions