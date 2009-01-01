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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 8.4/10
| Müzik :
David Buckley, Danny Lux
| Görüntü Yönetmeni :
Fred Murphy
| Yapımcı :
Ron Binkowski, Michelle King, Robert King, David W. Zucker, Corinne Brinkerhoff, Ted Humphrey, Brooke Kennedy, Ridley Scott, Tony Scott, Todd Ellis Kessler, Courtney Kemp, Dee Johnson, Angela Amato, Barry M. Schkolnick, Amanda Segel, Frank Pierson, Kristin Bernstein, Leonard Dick, Keith Eisner, Charles McDougall
|Oyuncular (Tam kadro):
Julianna Margulies, Matt Czuchry, Archie Panjabi, Josh Charles, Christine Baranski, Chris Noth, Makenzie Vega, Graham Phillips, Mary Beth Peil, Alan Cumming, Joe Morton, Titus Welliver, Scott Porter, Michael Boatman, Chris Butler, Sonequa Martin, Michael Ealy, Anika Noni Rose, James Carpinello, Pedro Pascal, Francie Swift, Dreama Walker, Gbenga Akinnagbe, David Wolos-Fonteno, Jill Flint, David Paymer, Gary Cole, Terry Kinney, Peter Riegert, Kim Shaw, Elizabeth Reaser, Renee Goldsberry, Daniel Stewart Sherman, Zach Grenier, Emily Bergl, Skipp Sudduth, Paulina Gerzon, Kate Burton, Mamie Gummer, Dash Mihok, Frankie Faison, Karen Olivo, Martha Plimpton, Ana Gasteyer, Carrie Preston, Peter Gerety, Joanna Gleason, Leslie Hendrix, Kevin Conway, Dylan Baker, Mike Colter, Felix Solis, Denis O'Hare, Francis Jue, Rebecca Brooksher, John Deyle, Seth Fisher, Bob Jesser, Isis King, Erica Hill, Vernon Jordan, Rachel Hilson
| Diğer Adı :
A férjem védelmében
| Süre :
ABD: 60 dakika
| Ülke :
ABD
| Dil :
İngilizce
| Ödüller :
Altın Küre ödülü aldı
| Görüntü :
Renkli
| Sınıflandırma :
TV_14
| Ses Sistemi :
Stereo
| Yapımcı Firma :
Scott Free Productions, King Size Productions, Small Wishes
Ayyuka çıkan seks skandalı ve politik yozlaşma sonucunda hapse düşen kocasının yerine ailesinin sorumluluğunu omuzlarına alan bir eş ve annenin hikâyesi. Kocası Peter tarafından uğradığı ihanetin ve halk nezdinde ailecek maruz kaldıkları utancın izlerini silmeye çalışan Alicia Florrick eski mesleği avukatlığa geri dönerek her şeye sıfırdan başlar. Kendine olan güveni her geçen gün tazelenen Alicia başlangıçta utanç abidesi bir politikacının hakir görülen eşi olarak anılırken zamanla kendini toparlayan bir iş kadınına dönüşür. 14 yaşındaki oğlu Zach ve 13 yaşındaki kızı Grace'e huzurlu bir yuva sağlamaya çalışan Alicia yıllar sonra ilk kez "örnek eş" imajından sıyrılarak kendi kaderini çizme yolunda dizginleri eline alır.