Puanlama

7G Puanı : Currently 0.00/10 0.0/10 (0 oy) IMDb : 8.4/10

Diğer Adı :

A férjem védelmében

Süre :

ABD: 60 dakika

Ülke :

ABD

Dil :

İngilizce

Ödüller :

Altın Küre ödülü aldı

Görüntü :

Renkli

Sınıflandırma :

TV_14

Ses Sistemi :

Stereo

Yapımcı Firma :

Scott Free Productions, King Size Productions, Small Wishes



Ayyuka çıkan seks skandalı ve politik yozlaşma sonucunda hapse düşen kocasının yerine ailesinin sorumluluğunu omuzlarına alan bir eş ve annenin hikâyesi. Kocası Peter tarafından uğradığı ihanetin ve halk nezdinde ailecek maruz kaldıkları utancın izlerini silmeye çalışan Alicia Florrick eski mesleği avukatlığa geri dönerek her şeye sıfırdan başlar. Kendine olan güveni her geçen gün tazelenen Alicia başlangıçta utanç abidesi bir politikacının hakir görülen eşi olarak anılırken zamanla kendini toparlayan bir iş kadınına dönüşür. 14 yaşındaki oğlu Zach ve 13 yaşındaki kızı Grace'e huzurlu bir yuva sağlamaya çalışan Alicia yıllar sonra ilk kez "örnek eş" imajından sıyrılarak kendi kaderini çizme yolunda dizginleri eline alır.

