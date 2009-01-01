"The Good Wife" (2009)
TV DizisiPolisiye / Dram / Gizem
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 8.4/10   

Kadro
Yaratıcı :
Michelle King, Robert King
Oyuncular (Önemli roller):
Julianna Margulies, Matt Czuchry, Archie Panjabi, Josh Charles, Christine Baranski, Chris Noth, Makenzie Vega, Graham Phillips, Mary Beth Peil
Detaylar
Diğer Adı :
A férjem védelmében
 Süre :
ABD: 60 dakika
Ülke :
ABD
 Dil :
İngilizce
Ödüller :
Altın Küre ödülü aldı
 Görüntü :
Renkli
Sınıflandırma :
TV_14
 Ses Sistemi :
Stereo
Yapımcı Firma :
Scott Free Productions, King Size Productions, Small Wishes
Konu
Ayyuka çıkan seks skandalı ve politik yozlaşma sonucunda hapse düşen kocasının yerine ailesinin sorumluluğunu omuzlarına alan bir eş ve annenin hikâyesi. Kocası Peter tarafından uğradığı ihanetin ve halk nezdinde ailecek maruz kaldıkları utancın izlerini silmeye çalışan Alicia Florrick eski mesleği avukatlığa geri dönerek her şeye sıfırdan başlar. Kendine olan güveni her geçen gün tazelenen Alicia başlangıçta utanç abidesi bir politikacının hakir görülen eşi olarak anılırken zamanla kendini toparlayan bir iş kadınına dönüşür. 14 yaşındaki oğlu Zach ve 13 yaşındaki kızı Grace'e huzurlu bir yuva sağlamaya çalışan Alicia yıllar sonra ilk kez "örnek eş" imajından sıyrılarak kendi kaderini çizme yolunda dizginleri eline alır.
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