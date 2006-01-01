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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 7.7/10
| Müzik :
James S. Levine, Jay Ferguson
| Görüntü Yönetmeni :
Victor Hammer
| Yapımcı :
Shane Brennan, David Bellisario, R. Scott Gemmill, Lindsay Sturman, Gil Grant, John Peter Kousakis, Rick Tunell, Erik Whitmyre, Matt Pyken, Chad W. Murray, Christina M. Kim, Frank Military
|Oyuncular (Tam kadro):
Chris O'Donnell, Daniela Ruah, Linda Hunt, LL Cool J, Barrett Foa, Peter Cambor, Adam Jamal Craig, Eric Christian Olsen, Renée Felice Smith, Rocky Carroll, Brian Avers, Kathleen Rose Perkins, Ronald Auguste, Jürgen Prochnow, Daniel Hugh Kelly, Pauley Perrette, Parry Shen, JR Bourne, Raymond J. Barry, Charlie O'Donnell, Matthew Grant Godbey, Rob Evors, Kinga Philipps, Eddie J. Fernandez, Antal Kalik, Candace Edwards, Roman Mitichyan, David Rickabaugh, Patrick Weil
| Diğer Adı :
Navy CIS: L.A.
| Süre :
İngiltere: 60 dakika / ABD: 60 dakika (with commercials)
| Ülke :
ABD
| Dil :
İngilizce
| Görüntü :
Renkli
| Sınıflandırma :
TV_14
| Yapımcı Firma :
Shane Brennan Productions, CBS Television Studios, Belisarius Productions