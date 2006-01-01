"NCIS: Los Angeles" (2009)
TV DizisiPolisiye / Dram / Gizem / Gerilim
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 7.7/10   

Kadro
Yaratıcı :
Shane Brennan
Oyuncular (Önemli roller):
Chris O'Donnell, Daniela Ruah, Linda Hunt, LL Cool J, Barrett Foa, Peter Cambor
Detaylar
Diğer Adı :
Navy CIS: L.A.
Süre :
İngiltere: 60 dakika / ABD: 60 dakika (with commercials)
Ülke :
ABD
 Dil :
İngilizce
Görüntü :
Renkli
 Sınıflandırma :
TV_14
Yapımcı Firma :
Shane Brennan Productions, CBS Television Studios, Belisarius Productions
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