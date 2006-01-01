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|Polisiye / Gerilim
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Puanlama
IMDb : 7.6/10
Film, hayattan fena halde bezmiş bir haciz memuru olan Brenner’in yolunun bir dağ köyüne düşmesiyle başlıyor. Arabasını haciz etmek için araştırdığı adam bir türlü bulunamayınca Brenner, bir otelde beklemeye karar verir ve aynı zamanda tavuk restoranı olarak işletilen tuhaf bir otel bulur. Brenner böylece, kendisini karmakarışık olaylar zincirinin içinde bulacaktır. (!f İstanbul resmi sitesiden)
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Türkçe Adı : Hannibal Doğuyor
IMDB Puanı : 6.0
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IMDB Puanı : 6.5
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Yönetmen : Matthias Glasner
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