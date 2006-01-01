The Bone Man (2009)
FilmPolisiye / Gerilim
The Bone Man posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 7.6/10   

Kadro
Yönetmen :
Wolfgang Murnberger
Yazar/Senaryo :
Wolf Haas, Wolf Haas
Oyuncular (Önemli roller):
Josef Hader, Josef Bierbichler, Birgit Minichmayr, Christoph Luser, Pia Hierzegger, Simon Schwarz, Dorka Gryllus, Stipe Erceg, Ivan Shvedoff, Edita Malovcic, Gerti Drassl, Oliver Stern, Petr Meissel, Kathrin Resetarits, Christian Pogats
Detaylar
Orijinal Adı :
Der Knochenmann
 Diğer Adı :
Мясник
Süre :
117 dakika
Ülke :
Avusturya
Dil :
Almanca / Rusça / Sırpça
Görüntü :
Renkli
Yapımcı Firma :
Dor Film Produktionsgesellschaft
Konu

Film, hayattan fena halde bezmiş bir haciz memuru olan Brenner’in yolunun bir dağ köyüne düşmesiyle başlıyor. Arabasını haciz etmek için araştırdığı adam bir türlü bulunamayınca Brenner, bir otelde beklemeye karar verir ve aynı zamanda tavuk restoranı olarak işletilen tuhaf bir otel bulur. Brenner böylece, kendisini karmakarışık olaylar zincirinin içinde bulacaktır. (!f İstanbul resmi sitesiden)
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