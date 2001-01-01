|
Üye olsaydınız bu filmi özel listenize kaydedebilir, oy verebilir, yorum yazabilir ve harici bağlantıları görebilirdiniz. Buraya tıklayarak üye olun.
|
Puanlama
|7G Puanı :
|
| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 6.0/10
|Yönetmen :
Sami Saif
| Oyuncular (Önemli roller):
Harriet Andersson, Lauren Bacall, Paul Bettany, Blair Brown, Patricia Clarkson, Jeremy Davies, Anthony Dod Mantle, Siobhan Fallon, Ben Gazzara, Daniel Karpantschof, Nicole Kidman, Udo Kier, Cleo King, Anders Refn, Chloë Sevigny
| Müzik :
Søren Hyldgaard
| Yapımcı :
Signe Birket-Smith, Tomas Eskilsson, Carsten Holst, Peter Aalbæk Jensen, Gerald Morin, Nina Munch Petersen, Vibeke Windeløv
|Oyuncular (Tam kadro):
Harriet Andersson, Lauren Bacall, Paul Bettany, Blair Brown, Patricia Clarkson, Jeremy Davies, Anthony Dod Mantle, Siobhan Fallon, Ben Gazzara, Daniel Karpantschof, Nicole Kidman, Udo Kier, Cleo King, Anders Refn, Chloë Sevigny, Shauna Shim, Stellan Skarsgård, Lars von Trier, Vibeke Windeløv
| Diğer Adı :
Making of Dogville: Kokuhaku
| Süre :
Danimarka: 52 dakika
| Ülke :
Danimarka
| Dil :
İngilizce
| Görüntü :
Renkli
| Ses Sistemi :
Stereo
| Yapımcı Firma :
Zentropa Real ApS, Almaz Film Productions S.A.