Dogville Confessions (2003)
FilmBelgesel
Dogville Confessions posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 6.0/10   

Kadro
Yönetmen :
Sami Saif
Oyuncular (Önemli roller):
Harriet Andersson, Lauren Bacall, Paul Bettany, Blair Brown, Patricia Clarkson, Jeremy Davies, Anthony Dod Mantle, Siobhan Fallon, Ben Gazzara, Daniel Karpantschof, Nicole Kidman, Udo Kier, Cleo King, Anders Refn, Chloë Sevigny
Detaylar
Diğer Adı :
Making of Dogville: Kokuhaku
 Süre :
Danimarka: 52 dakika
Ülke :
Danimarka
 Dil :
İngilizce
Görüntü :
Renkli
 Ses Sistemi :
Stereo
Yapımcı Firma :
Zentropa Real ApS, Almaz Film Productions S.A.
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