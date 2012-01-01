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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 7.8/10
| Müzik :
Joey Newman
| Görüntü Yönetmeni :
Blake T. Evans
| Yapımcı :
Werner Walian, Eileen Heisler, DeAnn Heline, Jana Hunter, Mitch Hunter, Vijal Patel, Alex Reid, Rob Ulin, Korby Siamis, Kim Hamberg, Ashley Korman, Bruce Rasmussen, Tim Hobert, Leslie Waldman, Russ Woody
|Oyuncular (Tam kadro):
Patricia Heaton, Neil Flynn, Charlie McDermott, Eden Sher, Atticus Shaffer, Chris Kattan, Brian Doyle-Murray, Beau Wirick, Scott Sperber, Jeanette Miller, Peter Breitmayer, Frances Bay, John Gammon, Blaine Saunders, Brock Ciarlelli, Jen Ray, Dierk Torsek, Krista Braun, Kiva Jump, Andrew J. Fishman, Devan Leos, Bob Clendenin, Alexa Vega, Greg Cromer, Laura Heisler, Thomas F. Duffy, Terrence Beasor, Parker Contreras, Paul Hipp, John Cullum, Jeris Poindexter, Malcolm Foster Smith, Troy Metcalf, Jill E. Alexander, Julie Brown, Tim Trobec, Will Matthews, Joseph Whipp, Jeffrey Wallace, Gregory Kasyan, Laura Ann Kesling, Donovan Scott, Mandy Musgrave, Jason Suhrke
| Diğer Adı :
A semmi közepén
| Süre :
ABD: 30 dakika
| Ülke :
ABD
| Dil :
İngilizce
| Görüntü :
Renkli
| Ses Sistemi :
Stereo
| Yapımcı Firma :
Blackie and Blondie Productions, Warner Bros. Television