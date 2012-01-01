"The Middle." (2009)
TV DizisiKomedi
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 7.8/10   

Kadro
Yaratıcı :
Eileen Heisler, DeAnn Heline
Oyuncular (Önemli roller):
Patricia Heaton, Neil Flynn, Charlie McDermott, Eden Sher, Atticus Shaffer, Chris Kattan
Detaylar
Diğer Adı :
A semmi közepén
 Süre :
ABD: 30 dakika
Ülke :
ABD
 Dil :
İngilizce
Görüntü :
Renkli
 Ses Sistemi :
Stereo
Yapımcı Firma :
Blackie and Blondie Productions, Warner Bros. Television
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