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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 7.1/10 RT : 8.0/10
|Yönetmen :
Arthur Penn
|Yazar/Senaryo :
Horton Foote, Lillian Hellman
| Oyuncular (Önemli roller):
Marlon Brando, Jane Fonda, Robert Redford, E.G. Marshall, Angie Dickinson, Janice Rule, Miriam Hopkins, Martha Hyer, Richard Bradford, Robert Duvall, James Fox, Diana Hyland, Henry Hull, Jocelyn Brando, Katherine Walsh
| Müzik :
John Barry
| Görüntü Yönetmeni :
Joseph LaShelle, Robert Surtees
| Yapımcı :
Sam Spiegel
|Oyuncular (Tam kadro):
Marlon Brando, Jane Fonda, Robert Redford, E.G. Marshall, Angie Dickinson, Janice Rule, Miriam Hopkins, Martha Hyer, Richard Bradford, Robert Duvall, James Fox, Diana Hyland, Henry Hull, Jocelyn Brando, Katherine Walsh, Lori Martin, Marc Seaton, Paul Williams, Clifton James, Malcolm Atterbury, Nydia Westman, Joel Fluellen, Steve Ihnat, Maurice Manson, Bruce Cabot, Steve Whittaker, Pamela Curran, Ken Renard, Fred Aldrich, James Anderson, Billy Bletcher, Don Brodie, Eduardo Ciannelli, Richard Collier, George DeNormand, Mel Gallagher, Ray Galvin, Monte Hale, Ralph Moody, Leoda Richards, Davis Roberts, Grady Sutton, George Winters, Howard Wright
| Diğer Adı :
Ein Mann wird gejagt
| Süre :
135 dakika
| Ülke :
ABD
| Dil :
İngilizce / İspanyolca
| Görüntü :
Renkli
| Sınıflandırma :
UNRATED
| Ses Sistemi :
Mono
| Yapımcı Firma :
Horizon Pictures, Columbia Pictures Corporation