The Chase (1966)
Kaçaklar
FilmDram
The Chase posteri
Üye olsaydınız bu filmi özel listenize kaydedebilir, oy verebilir, yorum yazabilir ve harici bağlantıları görebilirdiniz. Buraya tıklayarak üye olun.
Puanlama
7G Puanı :
  • Currently 0.00/10
 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 7.1/10    RT : 8.0/10   

Kadro
Yönetmen :
Arthur Penn
Yazar/Senaryo :
Horton Foote, Lillian Hellman
Oyuncular (Önemli roller):
Marlon Brando, Jane Fonda, Robert Redford, E.G. Marshall, Angie Dickinson, Janice Rule, Miriam Hopkins, Martha Hyer, Richard Bradford, Robert Duvall, James Fox, Diana Hyland, Henry Hull, Jocelyn Brando, Katherine Walsh
Detaylar
Diğer Adı :
Ein Mann wird gejagt
 Süre :
135 dakika
Ülke :
ABD
 Dil :
İngilizce / İspanyolca
Görüntü :
Renkli
 Sınıflandırma :
UNRATED
Ses Sistemi :
Mono
Yapımcı Firma :
Horizon Pictures, Columbia Pictures Corporation
Benzer Film Önerileri
A Study in Terror (1965)
A Study in Terror Posteri
 IMDB Puanı : 6.7
Yönetmen : James Hill
Tür : Polisiye / Dram / Korku / Gizem / Gerilim
Ülke : İngiltere
Dil : İngilizce
The Outrage (1964)
The Outrage Posteri
 Türkçe Adı : Haydut
IMDB Puanı : 6.2
Yönetmen : Martin Ritt
Tür : Dram / Western / Polisiye
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
Emil and the Detectives (1964)
Emil and the Detectives Posteri
 IMDB Puanı : 6.6
Yönetmen : Peter Tewksbury
Tür : Komedi / Aile Filmi / Dram / Polisiye
Ülke : ABD
Dil : İngilizce