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Puanlama
|7G Puanı :
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| 10.0/10 (1 oy)
IMDb : 8.5/10
|Yaratıcı :
Eric Falconer, Chris Romano
| Oyuncular (Önemli roller):
Darin Brooks, Alan Ritchson, Chris Romano, Ed Marinaro, Kwasi Songui, Omari Newton, Rob Ramsay, James Cade, Page Kennedy, Gabrielle Dennis, Frankie Shaw, Sam Jones III, Andy B. Dardaine
| Müzik :
Mark Mothersbaugh
| Görüntü Yönetmeni :
Bruce Chun
| Yapımcı :
Chip Hall, Kristofor Brown, Eric Falconer, Chris Romano, Craig Wyrick-Solari, Brian Robbins, Madeleine Henrié, Sharla Sumpter, Brian Burns, Jeffrey Melman
|Oyuncular (Tam kadro):
Darin Brooks, Alan Ritchson, Chris Romano, Ed Marinaro, Kwasi Songui, Omari Newton, Rob Ramsay, James Cade, Page Kennedy, Gabrielle Dennis, Frankie Shaw, Sam Jones III, Andy B. Dardaine, Meghan Heffern, Denise Richards, Chantal Quesnel, Paul Johnston, Karl Dorcin, Patrick Costello, Moshana Halbert, Lindsay Owen Pierre, Leah Cudmore, Stephen Amell, Marc-Andre Brisebois, Matt Langton, Annie Murphy, Jean-Francois Lachapelle, Pierre Lenoir, Kelly Kruger, Shane Daly, Bianca LeBlanc, Nastassia Markiewicz, Elisabetta Fantone, Mark Waters, Sinqua Walls, Dawn Lambing
| Ülke :
ABD
| Dil :
İngilizce
| Görüntü :
Renkli
| Yapımcı Firma :
Blue Mountain State Productions, Lionsgate Television, Varsity Pictures