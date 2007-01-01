"Blue Mountain State" (2010)
TV DizisiKomedi / Spor
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Puanlama
7G Puanı :
  • Currently 10.00/10
 10.0/10 (1 oy)
IMDb : 8.5/10   

Kadro
Yaratıcı :
Eric Falconer, Chris Romano
Oyuncular (Önemli roller):
Darin Brooks, Alan Ritchson, Chris Romano, Ed Marinaro, Kwasi Songui, Omari Newton, Rob Ramsay, James Cade, Page Kennedy, Gabrielle Dennis, Frankie Shaw, Sam Jones III, Andy B. Dardaine
Detaylar
Ülke :
ABD
 Dil :
İngilizce
Görüntü :
Renkli
Yapımcı Firma :
Blue Mountain State Productions, Lionsgate Television, Varsity Pictures
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