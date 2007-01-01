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|Dram
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Puanlama
IMDb : 7.4/10
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IMDB Puanı : 6.7
Yönetmen : Edoardo Winspeare
Tür : Dram
Ülke : İtalya
Dil : İtalyanca
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IMDB Puanı : 7.1
Yönetmen : Andrzej Jakimowski
Tür : Komedi / Dram
Ülke : Polonya
Dil : Lehçe / İtalyanca
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Türkçe Adı : Acı Bir Hayat Öyküsü
IMDB Puanı : 7.5
Yönetmen : Lee Daniels
Tür : Dram
Ülke : ABD
Dil : İngilizce / İtalyanca