Cover boy: L'ultima rivoluzione (2007)
FilmDram
Cover boy: L'ultima rivoluzione posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 7.4/10   

Kadro
Yönetmen :
Carmine Amoroso
Yazar/Senaryo :
Carmine Amoroso, Filippo Ascione
Oyuncular :
Eduard Gabia, Luca Lionello, Chiara Caselli, Luciana Littizzetto, Francesco Dominedò, Gabriel Spahiu, Alina Petrescu, Razvan Cacoveanu, Rolando Matsangos, Walter D'Errico, Susan Lay
Detaylar
Diğer Adı :
Az utolsó forradalom
Süre :
Arjantin: 97 dakika (Diversa Film Festivali) / İtalya: 93 dakika
Ülke :
İtalya
 Dil :
İtalyanca
Görüntü :
Renkli
 Ses Sistemi :
Dolby Digital / Dolby SR
Yapımcı Firma :
Paco Cinematografica, Filand, Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC)
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