"Rizzoli & Isles" (2010)
TV DizisiPolisiye / Dram / Gizem
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 7.7/10   

Kadro
Yaratıcı :
Janet Tamaro
Oyuncular (Önemli roller):
Angie Harmon, Sasha Alexander, Jordan Bridges, Lee Thompson Young, Bruce McGill, Lorraine Bracco, Ryan James Nolan
Detaylar
Diğer Adı :
Született detektívek
 Süre :
ABD: 60 dakika
Ülke :
ABD
 Dil :
İngilizce
Görüntü :
Renkli
 Ses Sistemi :
Stereo
Yapımcı Firma :
Hurdler Productions, Ostar Productions, Warner Horizon Television
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