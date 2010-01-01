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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 7.7/10
| Müzik :
James S. Levine
| Görüntü Yönetmeni :
Anthony Hardwick
| Yapımcı :
Dave Caplan, Joel Fields, Bill Haber, Janet Tamaro, Michael Weiss, Chris Griffin, Eve Watterson, Bonnie Weis, Michael M. Robin, Alison Cross, Elizabeth Benjamin, Dave Lifshin, Sheelin Choksey, Ronald Chong, Jeffrey M. Hayes
|Oyuncular (Tam kadro):
Angie Harmon, Sasha Alexander, Jordan Bridges, Lee Thompson Young, Bruce McGill, Lorraine Bracco, Ryan James Nolan, Chazz Palminteri, Brian Goodman, Billy Burke, Donnie Wahlberg, Chris Butler, Michael Massee, Jack Conley, Omar J. Dorsey, Rick Chambers, Darryl Alan Reed, Dean Austin, James Huang
| Diğer Adı :
Született detektívek
| Süre :
ABD: 60 dakika
| Ülke :
ABD
| Dil :
İngilizce
| Görüntü :
Renkli
| Ses Sistemi :
Stereo
| Yapımcı Firma :
Hurdler Productions, Ostar Productions, Warner Horizon Television