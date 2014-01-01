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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 8.6/10
|Yaratıcı :
Richard Levinson, William Link
| Oyuncular (Önemli roller):
Peter Falk, John Finnegan, Mike Lally, Bruce Kirby, Charles D. Miller, Shera Danese, Vito Scotti, Fred Draper, Dianne Turley Travis, Ed McCready, Patrick McGoohan, Robert Culp, Val Avery, Steven Gilborn, Jerome Guardino, Gerry Okuneff, Jack Cassidy, Alan Fudge, Arlene Martel, Robert Donner, Timothy Carey, Charles Macaulay, Richard Stahl, Victor Izay, Milt Kogan, Cliff Carnell, Stewart J. Zully, Harvey Gold, Bill Zuckert, Jimmy Joyce, Dennis Robertson, Manuel DePina, Morgan Jones, John Petlock, Carolyn Carradine, Vincent J. McEveety, George Hamilton, Robert Vaughn, William Shatner, Ray Milland, Bob Dishy, Wilfrid Hyde-White, Anne Francis, Jeanette Nolan, Molly Hagan, Mariette Hartley, Richard Riehle, Ida Lupino, James Gregory, Tim O'Connor, John Dehner, Joyce Van Patten, Bernard Fox, Sorrell Booke, Stephen Elliott, Ed Begley Jr., Leslie Nielsen, James McEachin, Patrick O'Neal, Dean Stockwell, Sondra Currie, Rosanna Huffman, Robert Karnes, Tyne Daly, George Sperdakos, Darrell Zwerling, Barbara Rhoades, Don Keefer, Michael Fox, Dabney Coleman, David Byrd, Don Calfa, Joshua Bryant, Todd Martin, Jude Farese, Regis Cordic, Alice Backes, Jay Varela, William Bryant, Redmond Gleeson, Penny Santon, Clete Roberts, Robert Gibbons, Bart Burns, George Skaff, Jamie Lee Curtis, Stuart Nisbet, Danny Wells, Lenny Hicks, Lew Brown, Deidre Hall, Alma Beltran, Daniel Trent, Bernie Kuby, George Gaynes, John McCann, Jefferson Kibbee, Morris Buchanan, Michael Prince, Lucille Meredith, Walker Edmiston, Robert Rothwell, Judson Morgan, Elizabeth Lambert, Robin Bach, Larry Burrell, Michele Bernath, Buck Young, Bill Edward Rogers, Laurence Grant, Don Knight, Marcia Wallace, Robert Walden, Jean-Paul Vignon, Dorothy Dells
| Müzik :
Dick DeBenedictis, Bernardo Segall, Patrick Williams, Billy Goldenberg, Gil Melle, John Cacavas, James Di Pasquale, Steve Dorff
| Görüntü Yönetmeni :
Harry L. Wolf, William Cronjager, George Koblasa, Robert Seaman, Russell Metty, Jack Priestley, Richard C. Glouner, Ted Voigtlander, Duke Callaghan, Isidore Mankofsky, Fred V. Murphy
| Yapımcı :
Peter Falk, Edward K. Dodds, Dean Hargrove, William Link, Everett Chambers, Todd London, Roland Kibbee, Richard Alan Simmons, Robert F. O'Neill, Christopher N. Seiter, Richard Levinson, Jack Horger, Peter V. Ware, Jon Epstein, Stanley Kallis, Philip Saltzman, Lisa Tygett, Tony Kiser, Alan J. Levi, Penny Adams, John A. Martinelli, Abby Singer, Vincent McEveety, Joseph D'Agosta, Steve Brown, Bruce Gorman, Patrick McGoohan
|Oyuncular (Tam kadro):
Peter Falk, John Finnegan, Mike Lally, Bruce Kirby, Charles D. Miller, Shera Danese, Vito Scotti, Fred Draper, Dianne Turley Travis, Ed McCready, Patrick McGoohan, Robert Culp, Val Avery, Steven Gilborn, Jerome Guardino, Gerry Okuneff, Jack Cassidy, Alan Fudge, Arlene Martel, Robert Donner, Timothy Carey, Charles Macaulay, Richard Stahl, Victor Izay, Milt Kogan, Cliff Carnell, Stewart J. Zully, Harvey Gold, Bill Zuckert, Jimmy Joyce, Dennis Robertson, Manuel DePina, Morgan Jones, John Petlock, Carolyn Carradine, Vincent J. McEveety, George Hamilton, Robert Vaughn, William Shatner, Ray Milland, Bob Dishy, Wilfrid Hyde-White, Anne Francis, Jeanette Nolan, Molly Hagan, Mariette Hartley, Richard Riehle, Ida Lupino, James Gregory, Tim O'Connor, John Dehner, Joyce Van Patten, Bernard Fox, Sorrell Booke, Stephen Elliott, Ed Begley Jr., Leslie Nielsen, James McEachin, Patrick O'Neal, Dean Stockwell, Sondra Currie, Rosanna Huffman, Robert Karnes, Tyne Daly, George Sperdakos, Darrell Zwerling, Barbara Rhoades, Don Keefer, Michael Fox, Dabney Coleman, David Byrd, Don Calfa, Joshua Bryant, Todd Martin, Jude Farese, Regis Cordic, Alice Backes, Jay Varela, William Bryant, Redmond Gleeson, Penny Santon, Clete Roberts, Robert Gibbons, Bart Burns, George Skaff, Jamie Lee Curtis, Stuart Nisbet, Danny Wells, Lenny Hicks, Lew Brown, Deidre Hall, Alma Beltran, Daniel Trent, Bernie Kuby, George Gaynes, John McCann, Jefferson Kibbee, Morris Buchanan, Michael Prince, Lucille Meredith, Walker Edmiston, Robert Rothwell, Judson Morgan, Elizabeth Lambert, Robin Bach, Larry Burrell, Michele Bernath, Buck Young, Bill Edward Rogers, Laurence Grant, Don Knight, Marcia Wallace, Robert Walden, Jean-Paul Vignon, Dorothy Dells
| Diğer Adı :
Colombo
| Ülke :
ABD
| Dil :
İngilizce
| Ödüller :
Altın Küre ödülü aldı
| Yapımcı Firma :
NBC Universal Television