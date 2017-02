Puanlama

7G Puanı : Currently 0.00/10 0.0/10 (0 oy) IMDb : 7.8/10

Diğer Adı :

Havaiji 5-0

Süre :

42 dakika

Ülke :

ABD

Ödüller :

Altın Küre adayı oldu

Görüntü :

Renkli

Ses Sistemi :

Dolby Digital

Yapımcı Firma :

Kurtzman Orci Paper Products, 101st Street Productions, CBS Productions



1968 tarihli klasik dizinin yeniden çevrimi olan Hawaii Five-O'da adalardaki güneşli sahilleri esir alan suç dalgasına karşı kurulun ve her biri seçkin polislerden oluşan özel görev gücünün maceraları anlatılıyor. Dedektif Steve McGarrett (Alex O'Loughlin) madalyaları olan bir deniz subayıdır ancak daha sonra polis olmaya karar verir. Babasının cinayetini araştırmak üzere Oahu'ya gelir ve Hawaii valisinin kurulacak yeni görev gücüne önderlik etmesi için kendisini ikna etmesiyle Oahu'da kalır. Kendi kurallarını koyacak, valinin desteğini sağlayacak, görev süresince uygulayacağı yöntemlerden hukuki olarak sorumlu tutulmayacak ve her türlü bürokratik engelden muaf olacaktır. Karşılığında ise yörenin en azılı suçlularını adalete teslim edecektir. Dedektif Danny "Danno" Williams (Scott Caan) yeni tayin olan eski bir New Jersey polisidir. Gökdelenleri, sahil şeridine tercih etmesine rağmen 8 yaşındaki kızı için kendini adanın güvenliğini sağlamaya adar. Honolulu'da görev yapmış eski bir dedektif olan Chin Ho Kelly (Daniel Dae Kim) haksız yere rüşvet almakla suçlanır ve devriye görvine verilir. Kendisi aynı zamanda McGarrett'in babası tarafından da sevilen bir polistir. Chin'in kuzeni Kono (Grace Park) akademiden yeni mezun olmuş ve kendini birimin seçkinleri arasına kabul ettirmeye çalışan güzel ve de korkusuz bir Hawaii yerlisidir.