Puanlama

7G Puanı : Currently 0.00/10 0.0/10 (0 oy) IMDb : 8.0/10

Diğer Adı :

Blue Bloods

Süre :

ABD: 43 dakika

Ülke :

ABD

Dil :

İngilizce

Görüntü :

Renkli

Sınıflandırma :

TV_14

Ses Sistemi :

Dolby Digital

Yapımcı Firma :

Panda Productions Inc., Paw in Your Face Productions, CBS Productions



Blue Bloods kendilerini New York'un güvenliğini sağlamaya adamış polis kökenli Reagan ailesinin hikâyesi. Ailenin reisi olan Frank Reagan (Tom Selleck) New York emniyet müdürüdür. Çoğu zaman kendisinden evvel emniyet müdürlüğü görevini yürüten babası Henry'nin (Len Cariou) aksine resmi ilişkilere önem vermekte ve zamanında babasının sorumsuzca sebep olduğu sorunları düzeltme çabası içine girmektedir. Frank'in hem gurur kaynağı olan hem de endişelenmesine neden olan büyük oğlu Danny (Donnie Wahlberg) işinde uzman bir dedektif ve bir aile babasıdır. Aynı zamanda Irak Savaşı gazisi de olan Danny kimi suçları çözerken sonucu kestirilemeyen yöntemlere başvurmaktadır. Ailenin tek kız evladı olan Erin (Bridget Moynahan) savcı yardımcılığı görevini yürüten yeni boşanmış bir annedir. Erin aynı zamanda kardeşleri ve babasının kanunun tanıdığı sınırlar içinde kalmasına yardım etmektedir. Ailenin en genci Jamie (Will Estes) Harvard Hukuk Fakültesinden yeni mezun olmuştur. Ailenin göz bebeği olan Jamie aile geleneğine sırt çeviremez ve hukuk alanındaki parlak gelecekten vazgeçerek polis olmaya karar verir. Kariyerinde yaptığı bu hamle henüz 1 yıllık avukat olan sevgilisi Sydney Davenport (Dylan Moore) tarafından da desteklenmektedir. Babasının bile haberinin olmadığı gizli bir polis soruşturmasının parçası olmak istemesiyle birlikte hem Jamie'nin hayatı altüst olacak, hem de ailenin ismi lekelenme tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır.