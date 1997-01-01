Puanlama

7G Puanı : Currently 9.00/10 9.0/10 (4 oy) IMDb : 8.9/10 RT : 8.6/10

Diğer Adı :

Mestecko South Park

Süre :

30 dakika / Finlandiya: 22 dakika

Ülke :

ABD

Dil :

İngilizce

Ödüller :

Emmy ödülü aldı

Görüntü :

Renkli

Sınıflandırma :

TV_MA

Ses Sistemi :

Dolby

Yapımcı Firma :

Comedy Central, Braniff, Comedy Partners



Colorado'daki South Park kasabasında yaşayan Stan, Kyle, Cartman, ve Kenny ilkokulda okuyan dört arkadaştır. Bir şekilde sürekli başlarını belaya sokan bu dört arkadaş, öteki zamanlarda ise belayı kendileri yaratmaktadır. Yetişkinlere yönelik espriler içeren South Park politika, din ve popüler kültüre dair birçok tartışmalı konuya da parmak basıyor.

