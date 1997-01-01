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Puanlama
|7G Puanı :
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| 9.0/10 (4 oy)
IMDb : 8.9/10 RT : 8.6/10
| Müzik :
Scott Nickoley, Adam Berry, Jamie Dunlap
| Görüntü Yönetmeni :
Wonnie Jung, Kenny Gioseffi
| Yapımcı :
Trey Parker, Matt Stone, Anne Garefino, Frank C. Agnone II, Pam Brady, Jennifer Howell, Vernon Chatman, Erica Rivinoja, Daryl Sancton, Deborah Liebling, Kyle McCulloch, Adrien Beard, Bruce Howell, Eric Stough, Kurt Nickels, Ryan Quincy, Bill Hader, Brian Graden, George Maestri
|Oyuncular (Tam kadro):
Trey Parker, Matt Stone, Mona Marshall, Isaac Hayes, April Stewart, Eliza Schneider, Adrien Beard, Mary Kay Bergman, Jennifer Howell, Kyle McCulloch, John 'Nancy' Hansen, Jonathan Kimmel, Milan Agnone, Nico Agnone, Sebastian Yu, Vernon Chatman, Jessie Jo Thomas, Toddy Walters, Bruce Howell, Jessie Thomas, Jessica Makinson, Spencer Lacey Ganus, Paula Holmberg, Toby Morton, Dimitri Mendoza, Dian Bachar, Pam Brady, Rochelle Leffler, Eric Stough, Jesse Howell, Eldridge 'El Hud' Hudson, Dee Dee Green, Dante Alexander, Kathryn Howell, Franchesca Clifford, Bill Hader, Chris Borkovec, Elisa Gabrielli, Jane Bussmann, Karri Turner, Michael Ann Young, Stanley G. Sawicki, Zoe Murphy Dion, Anne Garefino, Jay Leno, Kief Davidson, B.J. McCrory, Dakota Sky, Misha Ulrich, Ben Hull, Tom Vogt, Michelle Jones, Anthony Sant'Anselmo, Malcolm McDowell, Colin Greenwood, Jonny Greenwood, Ed O'Brien, Phil Selway, Thom Yorke, Wing Han Tsang, Mohammad Babak, Alex Glick, Hayden Brown, Lance Ho, Peter Serafinowicz, Patrick Lander, London Quincy, GeneviÜ¨ve Thomas Colvin, Jennifer Savage Matthews, Andrew Kemler, Naush Bout, Eli Harris, Norman Lear, Nicole Draco, Griffin Lennon, Kristen Anderson, George Clooney, Jonathan Katz, Robert Smith, Jennifer Aniston, Clare McShane, Gian Ganziano, Matt Prager, Marc Shaiman, Karin Perrotta, Jack Shih, Jason Jerone Powell, Abdi Fatah Adawe, Ilana Cohn, Ava Domini, Alexandra Meyer, Donna Dooby, Cody Martzke, Eric Meyers, Matsu Gaki, Michael Buffer, Natasha Henstridge, Elton John, El Che Boludo, Jonathan Davis, Opal Congdon, Marcus Vaughn, Elan Garfias, Connor Villard, Bobby Peer, K.D. Bocatto, Dahir Ali, Ozzie Carnan Jr., Francis Los Feliz, Mickey Ramos, Lisa Donovan, Daniel Gregory, Craig LaMarsh, Fred Leland, George Wyatt, Michael Zazarino, Ida Onyango, DMX, Henry Winkler, Fieldy, Richard Belzer, , , Jason Tumpane, Skyler James Sandak, Ming Yao, Timothy Napoli, Abdullahi Prime, Robert Amstler, Arman Sarkoob, Cetan Wanbli Williams, Eli Bildner, Laylo Incognegro, Anoush Saboktakin, Rick James, Sarah Kane, James 'Munky' Shaffer, Tommy Chong, Aoife Hayes, Remy Mitchell, Danielle Quidilla, Shay Hughes, Nicole Jefferson, Shane Stephenson, Katie Faris, Adeline Allgood, Sephira Street, Brandon Hardesty, Brad Paisley, Meat Loaf, Brent Musburger, George Brandon, David Silveria, Cheech Marin, Louis Price, Megan Staley, Dave Tennant, Julien Zeitouni, Ceciley Jenkins, Joshua Kai, Molly Pasutti, Josh Beren, Ol' Dirty Bastard, , Havannah Ulrich, Jessica Tupas, Ozzy Osbourne, Jesse Ulrich, Mason McNulty, Les Claypool, Liam Quincy, Tim Armstrong, Joe Strummer, The Crystal Method, Dean Ween, Gene Ween, Diedrich Bader, Kiara Lisette Gamboa, Nabulungi Hatimbi, Celeste Javier, Robert Lopez, Daniel Luján, Millie Oliver, Kate Pazakis, Caleb Rutledge, Sky Jude, Lord Kayson, Myko Olivier, Nicholas Azarian, Caitlin Gallogly, Tyrone Jenkins, Ami Kosaka, Nora Quinn, Frank Welker, Patrick Duffy, Charles Manson, Saki Miata, Junichi Nishimura, Lydia Quidilla, Shazia, Nancy Kerrigan, Skyler De Wilde, Halen D. Isbell, Joan Kenley, Osama Bin Laden, Mayank Bhatter, Tor Brown, Joe Doyle, Martin L. Washington Jr., Willie Southward, Calvin C. Winbush, Tian Wang
| Diğer Adı :
Mestecko South Park
| Süre :
30 dakika / Finlandiya: 22 dakika
| Ülke :
ABD
| Dil :
İngilizce
| Ödüller :
Emmy ödülü aldı
| Görüntü :
Renkli
| Sınıflandırma :
TV_MA
| Ses Sistemi :
Dolby
| Yapımcı Firma :
Comedy Central, Braniff, Comedy Partners
Colorado'daki South Park kasabasında yaşayan Stan, Kyle, Cartman, ve Kenny ilkokulda okuyan dört arkadaştır. Bir şekilde sürekli başlarını belaya sokan bu dört arkadaş, öteki zamanlarda ise belayı kendileri yaratmaktadır. Yetişkinlere yönelik espriler içeren South Park politika, din ve popüler kültüre dair birçok tartışmalı konuya da parmak basıyor.