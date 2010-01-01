Ultramarines: A Warhammer 40,000 Movie (2010)
FilmAnimasyon / Bilim Kurgu
Ultramarines: A Warhammer 40,000 Movie posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 5.7/10   

Kadro
Yönetmen :
Martyn Pick
Yazar/Senaryo :
Dan Abnett
Oyuncular :
Terence Stamp, John Hurt, Sean Pertwee, Steven Waddington, Donald Sumpter, Johnny Harris, Ben Bishop, Christopher Finney, Gary Martin
Detaylar
Süre :
ABD: 70 dakika
Ülke :
İngiltere
Dil :
İngilizce
Görüntü :
Renkli
 Sınıflandırma :
R
Yapımcı Firma :
Good Story Productions, Codex Pictures, POP6
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