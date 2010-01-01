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|Animasyon / Bilim Kurgu
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Puanlama
IMDb : 5.7/10
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IMDB Puanı : 7.2
Yönetmen : John Puglisi
Tür : Animasyon / Kısa Film / Fantastik
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
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Türkçe Adı : Crood’lar
IMDB Puanı : 7.5
Yönetmen : Kirk De Micco, Chris Sanders
Tür : Animasyon / Macera / Komedi
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
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IMDB Puanı : 7.3
Yönetmen : Troy Quane
Tür : Animasyon / Kısa Film
Ülke : ABD
Dil : İngilizce