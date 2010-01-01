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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 7.5/10 RT : 9.5/10
|Yönetmen :
Craig McCall
| Oyuncular (Önemli roller):
Jack Cardiff, Martin Scorsese, Kirk Douglas, Lauren Bacall, Charlton Heston, Kim Hunter, John Mills, Alan Parker, Thelma Schoonmaker, Freddie Francis, Raffaella De Laurentiis, Richard Fleischer, Peter Yates, Kathleen Byron, Christopher Challis
| Müzik :
Mark Sayer-Wade
| Görüntü Yönetmeni :
Steven Chivers, Ricardo Coll, Simon Fanthorpe, Nicholas Hoffman, Jonathan Rho, Ian Salvage, John Walker, James Welland, Bob Williams
| Yapımcı :
Sean Broughton, Mason Cardiff, Martin Dorey, Alex Ireson, Craig McCall, Richard McGill, Chris Roff, Penny Verbe, Mark Wildig, Julie Williams
|Oyuncular (Tam kadro):
Jack Cardiff, Martin Scorsese, Kirk Douglas, Lauren Bacall, Charlton Heston, Kim Hunter, John Mills, Alan Parker, Thelma Schoonmaker, Freddie Francis, Raffaella De Laurentiis, Richard Fleischer, Peter Yates, Kathleen Byron, Christopher Challis, Kevin McClory, Ian Christie, Moira Shearer, Peter Handford, George E. Turner, Michel Ciment, Michael Powell, Dustin Hoffman, Humphrey Bogart, Sophia Loren, Craig McCall, Niki Cardiff, Deborah Kerr
| Diğer Adı :
O homem-câmera: A vida e a obra de Jack Cardiff
| Süre :
İngiltere: 86 dakika / ABD: 86 dakika
| Ülke :
İngiltere
| Dil :
İngilizce
| Görüntü :
Renkli
| Ses Sistemi :
Dolby Digital
| Yapımcı Firma :
Modus Operandi Films, UK Film Council, National Lottery