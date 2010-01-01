Cameraman: The Life and Work of Jack Cardiff (2010)
FilmBelgesel / Biyografi
Cameraman: The Life and Work of Jack Cardiff posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 7.5/10    RT : 9.5/10   

Kadro
Yönetmen :
Craig McCall
Oyuncular (Önemli roller):
Jack Cardiff, Martin Scorsese, Kirk Douglas, Lauren Bacall, Charlton Heston, Kim Hunter, John Mills, Alan Parker, Thelma Schoonmaker, Freddie Francis, Raffaella De Laurentiis, Richard Fleischer, Peter Yates, Kathleen Byron, Christopher Challis
Detaylar
Diğer Adı :
O homem-câmera: A vida e a obra de Jack Cardiff
Süre :
İngiltere: 86 dakika / ABD: 86 dakika
Ülke :
İngiltere
 Dil :
İngilizce
Görüntü :
Renkli
 Ses Sistemi :
Dolby Digital
Yapımcı Firma :
Modus Operandi Films, UK Film Council, National Lottery