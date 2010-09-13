Puanlama

7G Puanı : Currently 9.13/10 9.1/10 (8 oy) IMDb : 9.5/10

Diğer Adı :

A Song of Ice and Fire

Süre :

55 dakika

Ülke :

ABD / İngiltere

Dil :

İngilizce / Almanca / İspanyolca

Ödüller :

Altın Küre ödülü aldı

Görüntü :

Renkli

Ses Sistemi :

Dolby Digital

Yapımcı Firma :

Created By, Home Box Office (HBO), Management 360



"Game of Thrones" efsanevi Westeros topraklarına hâkim olmak için birbiriyle mücadele eden yedi soylu ailenin hikâyesine odaklanıyor. Stark, Lannister, ve Baratheon aileleri ise bu mücadelede başı çekiyor. Westeros'un kralı Robert Baratheon eski dostu Eddard Stark'a baş danışmanlık teklif eder. Selefinin öldürüldüğünden şüphe eden Eddard olayın iç yüzünü aydınlatmak amacıyla kralın teklifini kabul eder. Anlaşılan odur ki, tahtta birden çok ailenin gözü vardır. Kraliçenin soyundan gelen Lannister ailesi kontrolü ele geçirmek için zinaya bile başvurmaktan çekinmemektedir. Öte yandan, okyanusun karşı yakasında yer alan ve zamanında tahttan indirilen Targaryen ailesi hâkimiyeti yeniden eline geçirmeyi planlamaktadır. Kuzeyde ise kadim bir kötülük uyanışa geçmiştir. Aileler arasındaki bu çekişmeler ve entrikalar çok geçmeden savaşa sebebiyet verecektir.

