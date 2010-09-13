|
Üye olsaydınız bu filmi özel listenize kaydedebilir, oy verebilir, yorum yazabilir ve harici bağlantıları görebilirdiniz. Buraya tıklayarak üye olun.
|
Puanlama
|7G Puanı :
|
| 9.1/10 (8 oy)
IMDb : 9.5/10
|Yaratıcı :
David Benioff, D.B. Weiss
| Oyuncular (Önemli roller):
Lena Headey, Peter Dinklage, Emilia Clarke, Maisie Williams, Kit Harington, Iain Glen, Sophie Turner, Nikolaj Coster-Waldau, Rory McCann, Charles Dance, Alfie Allen, Jack Gleeson, John Bradley, Michelle Fairley, Isaac Hempstead-Wright, Aidan Gillen, Conleth Hill, Jerome Flynn, Julian Glover, Mark Stanley, Kristian Nairn, Richard Madden, Gwendoline Christie, Ian McElhinney, Sibel Kekilli, Rose Leslie, Joseph Dempsie, Daniel Portman, Natalie Dormer, Stephen Dillane, Ben Crompton, Finn Jones, Nathalie Emmanuel
| Müzik :
Ramin Djawadi
| Görüntü Yönetmeni :
Matthew Jensen, Alik Sakharov, Jonathan Freeman, Martin Kenzie, Marco Pontecorvo, Kramer Morgenthau, Anette Haellmigk, Robert McLachlan, Chris Seager
| Yapımcı :
Frank Doelger, Christopher Newman, David Benioff, Guymon Casady, Vince Gerardis, Greg Spence, D.B. Weiss, Jonathan Brytus, Carolyn Strauss, George R.R. Martin, Erika Milutin, Bernadette Caulfield, Oliver Butler, Lisa McAtackney, Vanessa Taylor, Mark Huffam, Alan Taylor, Jim Duggan, Guy Tannahill, Snorri Þórisson, Ralph Vicinanza, Ahmed Abounouom, Annick Wolkan
|Oyuncular (Tam kadro):
Lena Headey, Peter Dinklage, Emilia Clarke, Maisie Williams, Kit Harington, Iain Glen, Sophie Turner, Nikolaj Coster-Waldau, Rory McCann, Charles Dance, Alfie Allen, Jack Gleeson, John Bradley, Michelle Fairley, Isaac Hempstead-Wright, Aidan Gillen, Conleth Hill, Jerome Flynn, Julian Glover, Mark Stanley, Kristian Nairn, Richard Madden, Gwendoline Christie, Ian McElhinney, Sibel Kekilli, Rose Leslie, Joseph Dempsie, Daniel Portman, Natalie Dormer, Stephen Dillane, Ben Crompton, Finn Jones, Nathalie Emmanuel, Liam Cunningham, Donald Sumpter, Natalia Tena, Esmé Bianco, Carice van Houten, Ron Donachie, Michael McElhatton, Josef Altin, Amrita Acharia, James Cosmo, Kristofer Hivju, Hannah Murray, Jacob Anderson, Luke Barnes, Art Parkinson, Sean Bean, Oona Chaplin, Dominic Carter, Roxanne McKee, Ben Hawkey, Ian Beattie, Thomas Sangster, Iwan Rheon, Jason Momoa, Owen Teale, Diana Rigg, Ellie Kendrick, Peter Vaughan, Gethin Anthony, Noah Taylor, Steven Cole, Ian Whyte, Callum Wharry, Eugene Simon, Aimee Richardson, Mark Addy, Pedro Pascal, Francis Magee, Tom Wlaschiha, Dean-Charles Chapman, Elyes Gabel, Anton Lesser, Mackenzie Crook, Harry Lloyd, Paul Kaye, Susan Brown, Gemma Whelan, Dar Salim, Tony Way, Lino Facioli, Philip McGinley, , Kerry Ingram, Brian Fortune, Dennis McKeever, Michiel Huisman, Jamie Sives, Kate Dickie, Robert Pugh, Nonso Anozie, Clive Russell, Tobias Menzies, John Stahl, Ralph Ineson, Roger Ashton-Griffiths, Josephine Gillan, Jamie Michie, Ciarán Hinds, Indira Varma, Ian Hanmore, Yuri Kolokolnikov, Richard Dormer, Burn Gorman, Wilko Johnson, Emun Elliott, Tara Fitzgerald, Simon Armstrong, Andy Beckwith, Eros Vlahos, Kerr Logan, Sahara Knite, Robert Sterne, Forbes KB, Fintan McKeown, Gerard Jordan, Ian Gelder, Paul Bentley, Tobias Winter, Nicholas Blane, David Bradley, Patrick Malahide, Joseph Mawle, Miltos Yerolemou, Lucian Msamati, Ed Skrein, Clive Mantle, Joseph Gatt, Mia Soteriou, HafÜ¾Ü³r JÜºlÜus BjÜ¶rnsson, Charlotte Hope, Andy Kellegher, Karl Davies, Will Tudor, Dan Hildebrand, Sara Dylan, Ross Mullan, Edward Dogliani, Maisie Dee, Slavko Juraga, Roger Allam, Struan Rodger, Roy Dotrice, Ciaran Bermingham, Margaret John, Conan Stevens, Tom Brooke, Brendan McCormack, Mark Lewis Jones, Tim Plester, Joel Fry, Laura Pradelska, Jefferson Hall, Deirdre Monaghan, Peter Ballance, Alisdair Simpson, David Coakley, Jane McGrath, Emily Diamond, Kevin Keenan, Donagh Deeney, Anthony Morris, Lois Winstone, Chris Reilly, Cliff Barry, Paul Caddell, Sam Callis, Reg Wayment, Emilio Doorgasingh, Michael Shelford, Lu Corfield, Antonia Christophers, Aiden Condron, Aidan Crowe, David Sheehan, Pixie Le Knot, Conor Watters, Andrew Wilde, Timothy Gibbons, Dennis Stokes, Kelly Long, Elizabeth Webster, Selena Alexandru, Dez McMahon, Gary Oliver, Tommy Dunne, Vinnie McCabe, B.J. Hogg, Neil Fingleton, Mark Gatiss, Stephen Swift, Barry McGovern, Gordon Mahon, James Doran, Sarita Piotrowski, Kieran Cunningham, Bronson Webb, Michael Grennell, Rhodri Hosking, John Standing, Mark Killeen, Rob Ostlere, Ramon Tikaram, Philip Arditti, Dermot Keaney, Lalor Roddy, Oliver Ford Davies, Kenneth Hadley, Rhodri Wyn Miles, Conor Delaney, Sarine Sofair, Alexandra Dowling, Paola Dionisotti, Samantha McEwan, Sean Buckley, Talitha Luke-Eardley, Michael Hough, Rupert Vansittart, Simon Lowe, A.J. Kennedy, Anthony Boyle, Marko Jelic, Rania Zouari, David Verrey, Grace Hendy, Grahame Fox, Reece Noi, Graham Charles, Alan Paris, Pat McGrath, Philip Philmar, Gian Sanghera-Warren, Spencer Wilding, Sam Mackay, Jonathan Ryan, Steve Wilson, Trevor Allan Davies, Jazzy De Lisser, Mackenzie Dean, Amira Ghazalla, , Claire Wright, Amy Dawson, David Fynn, Oddie Braddell, Richard Brake, Jody Halse, Stuart Martin, Niall Cusack, Portelli Paul, Tyrone McElhennon, Will Champion, Sophie Reid, Phil Dixon, Stephen Don, Edward Mercieca, Nikovich Sammut, Neill Fleming, Jer O'Leary, Bryan Quinn, Richard Doubleday, Robert Goodman, James McHale, Martin Walsh, Seamus Kelly, Marcus Lamb, Tristan Mercieca, Paddy Rocks, Gina Moxley, Elisa Lasowski, Harold James McMullan, Karl Jackson, Daniel Rabin, Colin Carnegie, Barrington Cullen, Ken Fletcher, George Georgiou, Michael Power, Jon Thor Birgisson, Darren Kent, Tim Landers, Bryan McCaugherty, Barry John O'Connor, Marko Juraga, Darren Killeen, , Edward Tudor-Pole, Aisling Jarrett-Gavin, Ciaran O'Grady, Joe Purcell, Orri P. Dyrason, Finbar Lynch, Cormac McDonagh, Aeryn Walker, Stephen Grech, David Michael Scott, Donal Gallery, Duncan Lacroix, Rea Separovic, Max Barber, Shaun Blaney, Joe Cassidy, Michael Liebman, Georg Holm, Cheryl Lester, Andy Moore, Patrick Fitzsymons, Derek Reid, Stephanie Blacker, Alex Mileman, Will Rastall, Lottie Steer, Will Fortune, Raymond Griffiths, Alice Hewkin, Samuel Paul Small, Steve Blount, Rhys Howells, Will O'Connell, Jon Freeman, Kristen Gillespie, Maxwell Laird, Jem Wall, Gerry O'Brien, Moe Dunford, Patrick O'Kane, Bart the Bear, Maro Drobnic, Raewyn Lippert, Dean Whatton, Patrick Ryan, Simon Stewart, Mark Byatt, Pat Mooney, Michael Shaeffer, Marin Tudor, George Appleby, Gabrielle Dempsey, Ryan McKenna, Matthew Scurfield, Roxanna Kadyrova, Gary Lightbody, Krysten Coombs, Maria Sikavica, Susie Kelly, Faolan Morgan, Frank O'Sullivan, Terry Byrne, Kristina Krepela, Michelle Costello, Jamal Ouarraq, Ciaran McMahon, El Hasani, Lisa Walsh, Chris Gallagher, Wren Ros Elliot-Sloan, Mustapha Mekanassi, Rick Burn, Kylie Harris, Patrick J Molloy, Hugo Culverhouse, Natalie Lee, Trixiebell Harrowell, Gordon Fulton, Marko Cindric, Mark Drake, Xena Avramadis, Derek Horsham, Joshua Sher, Keisha Castle-Hughes, Enzo Cilenti, Nell Tiger Free, Jessica Henwick, Rosabell Laurenti Sellers, Deobia Oparei, Jonathan Pryce, Toby Sebastian, Alexander Siddig, Michael Stuart, Tyrone Kearns, Darran Watt, Mark Coney, Boyd Rankin, James Bleakney, Laurence Doherty, Phil Barnhill, Ivailo Dimitrov, Melissa Reid, Robert Render, James Tolcher, Robert Yates, Aaron Archer, Noel Cecil, Hugh Irvine, Sarah MacKeever, Matt Butcher, Katie Creaven, Christopher Newman, , Rachel Puchkoff, Mustapha Rachidi, Omar Youssef, Richard Buick, Joe Claflin, Paul Herbert, Neil Marshall, Daniel Naprous, Jack Roth, Sigur Rós, C.C. Smiff, Dean Weir
| Diğer Adı :
A Song of Ice and Fire
| Süre :
55 dakika
| Ülke :
ABD / İngiltere
| Dil :
İngilizce / Almanca / İspanyolca
| Ödüller :
Altın Küre ödülü aldı
| Görüntü :
Renkli
| Ses Sistemi :
Dolby Digital
| Yapımcı Firma :
Created By, Home Box Office (HBO), Management 360
"Game of Thrones" efsanevi Westeros topraklarına hâkim olmak için birbiriyle mücadele eden yedi soylu ailenin hikâyesine odaklanıyor. Stark, Lannister, ve Baratheon aileleri ise bu mücadelede başı çekiyor. Westeros'un kralı Robert Baratheon eski dostu Eddard Stark'a baş danışmanlık teklif eder. Selefinin öldürüldüğünden şüphe eden Eddard olayın iç yüzünü aydınlatmak amacıyla kralın teklifini kabul eder. Anlaşılan odur ki, tahtta birden çok ailenin gözü vardır. Kraliçenin soyundan gelen Lannister ailesi kontrolü ele geçirmek için zinaya bile başvurmaktan çekinmemektedir. Öte yandan, okyanusun karşı yakasında yer alan ve zamanında tahttan indirilen Targaryen ailesi hâkimiyeti yeniden eline geçirmeyi planlamaktadır. Kuzeyde ise kadim bir kötülük uyanışa geçmiştir. Aileler arasındaki bu çekişmeler ve entrikalar çok geçmeden savaşa sebebiyet verecektir.