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|Polisiye / Dram / Korku / Gerilim
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Puanlama
IMDb : 5.8/10
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IMDB Puanı : 6.3
Yönetmen : Brian Gibson
Tür : Polisiye / Dram
Ülke : ABD / İspanya
Dil : İngilizce
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IMDB Puanı : 5.6
Yönetmen : Cliff Guest
Tür : Polisiye / Dram / Korku / Gerilim
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
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IMDB Puanı : 6.1
Yönetmen : Jean-Luc Godard
Tür : Komedi / Polisiye / Dram
Ülke : Fransa / İsviçre
Dil : Fransızca / İngilizce /...