Prison (1988)
FilmPolisiye / Dram / Korku / Gerilim
Prison posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 5.8/10   

Kadro
Yönetmen :
Renny Harlin
Yazar/Senaryo :
Irwin Yablans, C. Courtney Joyner
Oyuncular (Önemli roller):
Viggo Mortensen, Chelsea Field, Lane Smith, Lincoln Kilpatrick, Tom Everett, Ivan Kane, André De Shields, Tommy 'Tiny' Lister, Stephen E. Little, Mickey Yablans, Larry Flash Jenkins, Arlen Dean Snyder, Hal Landon Jr., Matt Kanen, Rod Lockman
Detaylar
Diğer Adı :
Börtönhalál
 Süre :
102 dakika
Ülke :
ABD
 Dil :
İngilizce
Görüntü :
Renkli
 Sınıflandırma :
R
Ses Sistemi :
Ultra Stereo
 Yapımcı Firma :
Empire Pictures
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