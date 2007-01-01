The First Grader (2010)
FilmBiyografi / Dram
The First Grader posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 7.3/10    RT : 5.2/10   

Kadro
Yönetmen :
Justin Chadwick
Yazar/Senaryo :
Ann Peacock
Oyuncular (Önemli roller):
Naomie Harris, Tony Kgoroge, Oliver Litondo, Nick Reding, Vusi Kunene, Dan 'Churchill' Ndambuki, John Sibi-Okumu, Emily Njoki, Israel Makoe, Lydia Gitachu, Kamau Mbaya, Alfred Munyua, Shoki Mokgapa, Michael Oyier, Charles Ouda
Detaylar
Süre :
103 dakika
Ülke :
İngiltere / ABD / Kenya
Dil :
İngilizce
 Gişe hasılatı ($):
243.805 (ABD)
Görüntü :
Renkli
 Sınıflandırma :
PG-13
Ses Sistemi :
Dolby Digital
Yapımcı Firma :
Sixth Sense Productions, Origin Pictures, BBC Films
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