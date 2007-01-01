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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 7.3/10 RT : 5.2/10
|Yönetmen :
Justin Chadwick
|Yazar/Senaryo :
Ann Peacock
| Oyuncular (Önemli roller):
Naomie Harris, Tony Kgoroge, Oliver Litondo, Nick Reding, Vusi Kunene, Dan 'Churchill' Ndambuki, John Sibi-Okumu, Emily Njoki, Israel Makoe, Lydia Gitachu, Kamau Mbaya, Alfred Munyua, Shoki Mokgapa, Michael Oyier, Charles Ouda
| Müzik :
Alex Heffes
| Görüntü Yönetmeni :
Rob Hardy
| Yapımcı :
Nicola Blacker, Sam Feuer, Richard Harding, Trevor Ingman, Norman Merry, Joe Oppenheimer, Ed Rubin, Anant Singh, Helena Spring, David M. Thompson, Denise Tran, Mario Zvan
|Oyuncular (Tam kadro):
Naomie Harris, Tony Kgoroge, Oliver Litondo, Nick Reding, Vusi Kunene, Dan 'Churchill' Ndambuki, John Sibi-Okumu, Emily Njoki, Israel Makoe, Lydia Gitachu, Kamau Mbaya, Alfred Munyua, Shoki Mokgapa, Michael Oyier, Charles Ouda, Susan Sisian, Kamau Ndungu, Gilbert K. Lukalia, Mumbi Kaigwa, Ainea Ojiambo, Benta Ochieng, Abubakar Mwenda, Melvin Alusa, Hannah Wacera, Peter Marias, Zingaro Percussions, Macharia Kamau, Rosemary Nyambura, Jackie Musimbi, Mwenga Matilika, Peter Emera Pious, Tom Gitau, Catherine Njiru, Agnes Simaloi, Shadrack Murimi Gachuhi, Jeannette Elsworth, John Kimani, Eunice Tekero, Mary Mbirua, Irene Kariuki, Lwanda Jawar, Kathyline Ndogori, Rachel Jones, Nick Ndichu, Shirlen Wanjari, Joel Rempesa, Watson Mbirua, Paul Mbogo, Kurenda Ole Kureya
| Süre :
103 dakika
| Ülke :
İngiltere / ABD / Kenya
| Dil :
İngilizce
| Gişe hasılatı ($):
243.805 (ABD)
| Görüntü :
Renkli
| Sınıflandırma :
PG-13
| Ses Sistemi :
Dolby Digital
| Yapımcı Firma :
Sixth Sense Productions, Origin Pictures, BBC Films