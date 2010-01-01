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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 6.3/10 RT : 7.5/10
|Yönetmen :
Fernando Fragata
|Yazar/Senaryo :
Fernando Fragata
| Oyuncular (Önemli roller):
Joaquim de Almeida, Evelina Pereira, Scott Bailey, Michelle Mania, Skyler Day, Joey Hagler, Donovan Scott, Ana Cristina de Oliveira, Christopher 'Critter' Antonucci, Caitlin Carmichael, Nicole Marie Comer, Bret Culpepper, James LaGrappe, Ana Lopes, Michelle Millage
| Müzik :
Nuno Malo
| Görüntü Yönetmeni :
Fernando Fragata, Daniel Herman
| Yapımcı :
Dwjuan F. Fox, Fernando Fragata, Nuno Fragata, Dan Hooker, Sandra Menino
|Oyuncular (Tam kadro):
Joaquim de Almeida, Evelina Pereira, Scott Bailey, Michelle Mania, Skyler Day, Joey Hagler, Donovan Scott, Ana Cristina de Oliveira, Christopher 'Critter' Antonucci, Caitlin Carmichael, Nicole Marie Comer, Bret Culpepper, James LaGrappe, Ana Lopes, Michelle Millage, Greg Reynolds, Jeff Swarthout, Trevor Trout
| Diğer Adı :
Contraluz
| Süre :
90 dakika / Portekiz: 107 dakika
| Ülke :
Portekiz / ABD
| Dil :
İngilizce
| Görüntü :
Renkli
| Ses Sistemi :
Dolby Digital
| Yapımcı Firma :
Virtual Audiovisuais