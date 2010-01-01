Backlight (2010)
FilmDram / Duygusal / Bilim Kurgu / Gerilim
Backlight posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 6.3/10    RT : 7.5/10   

Kadro
Yönetmen :
Fernando Fragata
Yazar/Senaryo :
Fernando Fragata
Oyuncular (Önemli roller):
Joaquim de Almeida, Evelina Pereira, Scott Bailey, Michelle Mania, Skyler Day, Joey Hagler, Donovan Scott, Ana Cristina de Oliveira, Christopher 'Critter' Antonucci, Caitlin Carmichael, Nicole Marie Comer, Bret Culpepper, James LaGrappe, Ana Lopes, Michelle Millage
Detaylar
Diğer Adı :
Contraluz
Süre :
90 dakika / Portekiz: 107 dakika
Ülke :
Portekiz / ABD
 Dil :
İngilizce
Görüntü :
Renkli
 Ses Sistemi :
Dolby Digital
Yapımcı Firma :
Virtual Audiovisuais