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|Komedi
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Puanlama
IMDb : 6.2/10 RT : 8.0/10
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IMDB Puanı : 8.2
Yönetmen : Chuck Jones
Tür : Animasyon / Kısa Film / Komedi / Aile Filmi / Müzik
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
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IMDB Puanı : 6.7
Yönetmen : Robert Stevenson
Tür : Komedi / Aile Filmi / Bilim Kurgu / Spor
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
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IMDB Puanı : 4.3
Yönetmen : C.M. Pennington-Richards
Tür : Komedi
Ülke : İngiltere
Dil : İngilizce