A Hole in the Head (1959)
FilmKomedi
A Hole in the Head posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 6.2/10    RT : 8.0/10   

Kadro
Yönetmen :
Frank Capra
Yazar/Senaryo :
Arnold Schulman, Arnold Schulman
Oyuncular (Önemli roller):
Frank Sinatra, Edward G. Robinson, Eleanor Parker, Carolyn Jones, Thelma Ritter, Keenan Wynn, Joi Lansing, Connie Sawyer, James Komack, Dub Taylor, George DeWitt, Benny Rubin, Ruby Dandridge, B.S. Pully, Joyce Nizzari
Detaylar
Diğer Adı :
Hole in the Head
 Süre :
120 dakika
Ülke :
ABD
 Dil :
İngilizce
Ödüller :
Oscar ödülü aldı
 Görüntü :
Renkli
Ses Sistemi :
Mono
 Yapımcı Firma :
Sincap Productions
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