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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 7.2/10 RT : 8.8/10
|Yönetmen :
Tony Richardson
|Yazar/Senaryo :
John Osborne, Nigel Kneale
| Oyuncular (Önemli roller):
Laurence Olivier, Brenda De Banzie, Roger Livesey, Joan Plowright, Alan Bates, Daniel Massey, Albert Finney, Shirley Anne Field, Thora Hird, Miriam Karlin, Geoffrey Toone, MacDonald Hobley, Anthony Oliver, Max Bacon, George Doonan
| Müzik :
John Addison
| Görüntü Yönetmeni :
Oswald Morris
| Yapımcı :
John Croydon, Harry Saltzman
|Oyuncular (Tam kadro):
Laurence Olivier, Brenda De Banzie, Roger Livesey, Joan Plowright, Alan Bates, Daniel Massey, Albert Finney, Shirley Anne Field, Thora Hird, Miriam Karlin, Geoffrey Toone, MacDonald Hobley, Anthony Oliver, Max Bacon, George Doonan, James Culliford, Gilbert Davis, Charles Gray, Gwen Nelson, Hope Jackman, Nigel Davenport, Angie Dean, Debbie Dean, Jo Linden, Tony Longridge, Roger Manvell, Shirli Scott-James, Tony Selby, James Thornhill, Vicky Travers, Mercia Turner, Constance Wells, Hermon Wells
| Diğer Adı :
Der Komödiant
| Süre :
96 dakika / ABD: 105 dakika (TCM print)
| Ülke :
İngiltere
| Dil :
İngilizce
| Ödüller :
Oscar adayı oldu
| Görüntü :
Siyah Beyaz
| Ses Sistemi :
Mono
| Yapımcı Firma :
Woodfall Film Productions