The Entertainer (1960)
FilmDram
The Entertainer posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 7.2/10    RT : 8.8/10   

Kadro
Yönetmen :
Tony Richardson
Yazar/Senaryo :
John Osborne, Nigel Kneale
Oyuncular (Önemli roller):
Laurence Olivier, Brenda De Banzie, Roger Livesey, Joan Plowright, Alan Bates, Daniel Massey, Albert Finney, Shirley Anne Field, Thora Hird, Miriam Karlin, Geoffrey Toone, MacDonald Hobley, Anthony Oliver, Max Bacon, George Doonan
Detaylar
Diğer Adı :
Der Komödiant
Süre :
96 dakika / ABD: 105 dakika (TCM print)
Ülke :
İngiltere
 Dil :
İngilizce
Ödüller :
Oscar adayı oldu
 Görüntü :
Siyah Beyaz
Ses Sistemi :
Mono
 Yapımcı Firma :
Woodfall Film Productions
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