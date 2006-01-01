Crush (2009)
FilmDuygusal
Crush posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 6.7/10   

Kadro
Yönetmen :
Pyotr Buslov, Aleksei German Ml.
Yazar/Senaryo :
Boris Khlebnikov, Maksim Kurochkin
Oyuncular (Önemli roller):
Irina Butanayeva, Yuri Chursin, Ivan Dobronravov, Aleksey Filimonov, Andrei Fomin, Karolina Gruszka, Aleksandr Ilyin Jr., Vitali Khayev, Yekaterina Kuzminskaya, Yulia Peresild, Pavel Sergiyenko, Ilya Sherbinin, Evgenia Sviridova, Yevgeni Syty, Aleksandr Yatsenko
Detaylar
Orijinal Adı :
Korotkoe zamykanie
 Diğer Adı :
Короткое замыкание
Ülke :
Rusya
 Dil :
Rusça
Yapımcı Firma :
Studio Slon
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