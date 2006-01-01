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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 6.7/10
|Yönetmen :
Pyotr Buslov, Aleksei German Ml.
|Yazar/Senaryo :
Boris Khlebnikov, Maksim Kurochkin
| Oyuncular (Önemli roller):
Irina Butanayeva, Yuri Chursin, Ivan Dobronravov, Aleksey Filimonov, Andrei Fomin, Karolina Gruszka, Aleksandr Ilyin Jr., Vitali Khayev, Yekaterina Kuzminskaya, Yulia Peresild, Pavel Sergiyenko, Ilya Sherbinin, Evgenia Sviridova, Yevgeni Syty, Aleksandr Yatsenko
| Görüntü Yönetmeni :
Shandor Berkeshi, Fedor Lyass
| Yapımcı :
Yuri Miroshnichenko, Sabina Yeremeyeva
|Oyuncular (Tam kadro):
Irina Butanayeva, Yuri Chursin, Ivan Dobronravov, Aleksey Filimonov, Andrei Fomin, Karolina Gruszka, Aleksandr Ilyin Jr., Vitali Khayev, Yekaterina Kuzminskaya, Yulia Peresild, Pavel Sergiyenko, Ilya Sherbinin, Evgenia Sviridova, Yevgeni Syty, Aleksandr Yatsenko, Anna Yekaterininskaya
| Orijinal Adı :
Korotkoe zamykanie
| Diğer Adı :
Короткое замыкание
| Ülke :
Rusya
| Dil :
Rusça
| Yapımcı Firma :
Studio Slon