Mannequin (1987)
FilmKomedi / Fantastik / Duygusal
Mannequin posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 5.0/10    RT : 2.2/10   

Kadro
Yönetmen :
Michael Gottlieb
Yazar/Senaryo :
Edward Rugoff, Michael Gottlieb
Oyuncular (Önemli roller):
Andrew McCarthy, Kim Cattrall, Estelle Getty, James Spader, G.W. Bailey, Carole Davis, Steve Vinovich, Christopher Maher, Meshach Taylor, Phyllis Newman, Phil Rubenstein, Jeffrey Lampert, Kenneth Lloyd, Jake Jundef, Harvey Levine
Detaylar
Diğer Adı :
Manequim
 Süre :
90 dakika
Ülke :
ABD
 Dil :
İngilizce
Gişe hasılatı ($):
42,7 Milyon (ABD)
Ödüller :
Oscar adayı oldu
 Görüntü :
Renkli
Sınıflandırma :
PG-13
 Ses Sistemi :
Dolby
Yapımcı Firma :
Gladden Entertainment
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