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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 5.0/10 RT : 2.2/10
|Yönetmen :
Michael Gottlieb
|Yazar/Senaryo :
Edward Rugoff, Michael Gottlieb
| Oyuncular (Önemli roller):
Andrew McCarthy, Kim Cattrall, Estelle Getty, James Spader, G.W. Bailey, Carole Davis, Steve Vinovich, Christopher Maher, Meshach Taylor, Phyllis Newman, Phil Rubenstein, Jeffrey Lampert, Kenneth Lloyd, Jake Jundef, Harvey Levine
| Müzik :
Sylvester Levay
| Görüntü Yönetmeni :
Tim Suhrstedt
| Yapımcı :
Joseph Farrell, Art Levinson, Catherine Paura, Catherine Paura, Edward Rugoff
|Oyuncular (Tam kadro):
Andrew McCarthy, Kim Cattrall, Estelle Getty, James Spader, G.W. Bailey, Carole Davis, Steve Vinovich, Christopher Maher, Meshach Taylor, Phyllis Newman, Phil Rubenstein, Jeffrey Lampert, Kenneth Lloyd, Jake Jundef, Harvey Levine, Thomas J. McCarthy, Pat Ryan, Glenn Davish, Steve Lippe, Lee Golden, Vernon R. DeVinney, Olivia Frances Williams, Charles Lord, Ben Hammer, Jane Moore, Jane Carol Simms, Judi Goldhand, Lara Harris, Dan Lounsbery, Kitty Minehart, Katherine Conklin, Andrew Hill Newman, Bill Greene, Nancy Kirk, Fred J. Lauver
| Diğer Adı :
Manequim
| Süre :
90 dakika
| Ülke :
ABD
| Dil :
İngilizce
| Gişe hasılatı ($):
42,7 Milyon (ABD)
| Ödüller :
Oscar adayı oldu
| Görüntü :
Renkli
| Sınıflandırma :
PG-13
| Ses Sistemi :
Dolby
| Yapımcı Firma :
Gladden Entertainment