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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 7.9/10 RT : 8.7/10
|Yönetmen :
Michael Curtiz
|Yazar/Senaryo :
Ranald MacDougall, James M. Cain
| Oyuncular (Önemli roller):
Joan Crawford, Jack Carson, Zachary Scott, Eve Arden, Ann Blyth, Bruce Bennett, Lee Patrick, Moroni Olsen, Veda Ann Borg, Jo Ann Marlowe
| Müzik :
Max Steiner
| Görüntü Yönetmeni :
Ernest Haller
| Yapımcı :
Jerry Wald, Jack L. Warner
|Oyuncular (Tam kadro):
Joan Crawford, Jack Carson, Zachary Scott, Eve Arden, Ann Blyth, Bruce Bennett, Lee Patrick, Moroni Olsen, Veda Ann Borg, Jo Ann Marlowe, William Alcorn, Betty Alexander, Ramsay Ames, George Anderson, Robert Arthur, Lynn Baggett, Leah Baird, Dorothy Barrett, Barbara Brown, Elyse Brown, Claire Carleton, Doria Caron, Wheaton Chambers, John Christian, Wallis Clark, Chester Clute, John Compton, Joyce Compton, Clancy Cooper, David Cota, Tom Dillon, Robert Evans, James Flavin, Bess Flowers, Don Grant, Angela Greene, Dorothy Hack, Arthur Stuart Hull, Charles Jordan, Marjorie Kane, Fred Kelsey, Richard Kipling, Manart Kippen, Perk Lazelle, Marion Lessing, Jimmy Lono, Robert Loraine, Jean Lorraine, Butterfly McQueen, George Meader, Mary Ellen Meyran, Harold Miller, Jack Mower, Frank O'Connor, Jack O'Connor, Garry Owen, Paul Panzer, Helen Pender, Larry Rio, William Ruhl, Jeffrey Sayre, Mary Servoss, John Sheridan, George Tobias, Charles Trowbridge, Johnny Walsh, Joan Wardley, Joan Winfield
| Diğer Adı :
Le roman de Mildred Pierce
| Süre :
111 dakika
| Ülke :
ABD
| Dil :
İngilizce
| Ödüller :
Oscar ödülü aldı
| Görüntü :
Siyah Beyaz
| Ses Sistemi :
Mono
| Yapımcı Firma :
Warner Bros. Pictures