Mildred Pierce (1945)
Ömre bedel kadin
FilmDram / Kara Film / Gizem / Duygusal
Mildred Pierce posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 7.9/10    RT : 8.7/10   

Kadro
Yönetmen :
Michael Curtiz
Yazar/Senaryo :
Ranald MacDougall, James M. Cain
Oyuncular (Önemli roller):
Joan Crawford, Jack Carson, Zachary Scott, Eve Arden, Ann Blyth, Bruce Bennett, Lee Patrick, Moroni Olsen, Veda Ann Borg, Jo Ann Marlowe
Detaylar
Diğer Adı :
Le roman de Mildred Pierce
 Süre :
111 dakika
Ülke :
ABD
 Dil :
İngilizce
Ödüller :
Oscar ödülü aldı
 Görüntü :
Siyah Beyaz
Ses Sistemi :
Mono
 Yapımcı Firma :
Warner Bros. Pictures
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