Travelling with Pets (2007)
FilmDram / Duygusal
Travelling with Pets posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 7.1/10   

Kadro
Yönetmen :
Vera Storozheva
Yazar/Senaryo :
Arkadi Krasilshchikov
Oyuncular :
Dmitriy Dyuzhev, Kseniya Kutepova, Anna Mikhalkova, Sofiya Dudarchik, Maksim Zimin, Mikhail Efremov, Yevgeni Knyazev, Boris Petrov, Olga Popova, Vladimir Shiryaev
Görüntü Yönetmeni :
Oleg Lukichyov
 Yapımcı :
Sabina Yeremeyeva
Detaylar
Orijinal Adı :
Puteshestvie s domashnimi zhivotnymi
Diğer Adı :
Путешествие с домашними животными
 Süre :
97 dakika
Ülke :
Rusya
 Dil :
Rusça
Görüntü :
Renkli
 Yapımcı Firma :
Slon
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