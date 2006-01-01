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|Dram / Duygusal
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Puanlama
IMDb : 7.1/10
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Türkçe Adı : İyi Bir Yıl
IMDB Puanı : 6.8
Yönetmen : Ridley Scott
Tür : Komedi / Dram / Duygusal
Ülke : ABD / İngiltere
Dil : İngilizce / Fransızca /...
Divx:
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IMDB Puanı : 6.5
Yönetmen : Sophie Barthes
Tür : Komedi / Dram
Ülke : ABD / Fransa
Dil : İngilizce / Rusça
Divx:
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IMDB Puanı : 7.8
Yönetmen : Pavel Lungin
Tür : Dram
Ülke : Rusya
Dil : Rusça / Almanca
Divx: