Quai des Orfèvres (1947)
FilmPolisiye / Dram / Müzik
Quai des Orfèvres posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 7.8/10    RT : 10.0/10   

Kadro
Yönetmen :
Henri-Georges Clouzot
Yazar/Senaryo :
Stanislas-André Steeman, Henri-Georges Clouzot
Oyuncular (Önemli roller):
Louis Jouvet, Simone Renant, Bernard Blier, Suzy Delair, Pierre Larquey, Jeanne Fusier-Gir, Claudine Dupuis, Charles Dullin, Henri Arius, Charles Blavette, René Blancard, Robert Dalban, Jean Daurand, Jean Dunot, Jacques Grétillat
Detaylar
Diğer Adı :
Jenny Lamour
Süre :
106 dakika / Portekiz: 97 dakika (censored sürüm)
Ülke :
Fransa
 Dil :
Fransızca
Görüntü :
Siyah Beyaz
 Ses Sistemi :
Mono
Yapımcı Firma :
Majestic Films
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