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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 7.8/10 RT : 10.0/10
|Yönetmen :
Henri-Georges Clouzot
|Yazar/Senaryo :
Stanislas-André Steeman, Henri-Georges Clouzot
| Oyuncular (Önemli roller):
Louis Jouvet, Simone Renant, Bernard Blier, Suzy Delair, Pierre Larquey, Jeanne Fusier-Gir, Claudine Dupuis, Charles Dullin, Henri Arius, Charles Blavette, René Blancard, Robert Dalban, Jean Daurand, Jean Dunot, Jacques Grétillat
| Müzik :
Francis López
| Görüntü Yönetmeni :
Armand Thirard
| Yapımcı :
Roger De Venloo, Louis Wipf
|Oyuncular (Tam kadro):
Louis Jouvet, Simone Renant, Bernard Blier, Suzy Delair, Pierre Larquey, Jeanne Fusier-Gir, Claudine Dupuis, Charles Dullin, Henri Arius, Charles Blavette, René Blancard, Robert Dalban, Jean Daurand, Jean Dunot, Jacques Grétillat, Gilberte Géniat, Gabriel Gobin, François Joux, Léo Lapara, Henri Niel, André Numès Fils, Claude Péran, Annette Poivre, Georges Pally, Fernand René, Sinoël, Charles Vissière, Paul Toscano, Joëlle Bernard, Raymond Bussières, Joé Davray, Paul Demange, Dora Doll, Jean Hébey, Bob Ingarao, Maurice Junot, Palmyre Levasseur, Christian Marquand, Yvonne Ménard, François-Gilbert Moreau, Claire Olivier, Raphaël Patorni, Jeanine Ralut, Marcel Rouzé, Michel Seldow, Jean Sylvère, Sacha Tarride, Paul Temps
| Diğer Adı :
Jenny Lamour
| Süre :
106 dakika / Portekiz: 97 dakika (censored sürüm)
| Ülke :
Fransa
| Dil :
Fransızca
| Görüntü :
Siyah Beyaz
| Ses Sistemi :
Mono
| Yapımcı Firma :
Majestic Films