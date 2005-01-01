Puanlama

7G Puanı : Currently 8.44/10 8.4/10 (16 oy) IMDb : 8.6/10

Diğer Adı :

Sobrenatural

Süre :

44 dakika

Ülke :

ABD

Dil :

İngilizce

Ödüller :

Emmy adayı oldu

Görüntü :

Renkli

Sınıflandırma :

TV_14

Ses Sistemi :

Dolby Digital

Yapımcı Firma :

Kripke Enterprises, Warner Bros. Television, Wonderland Sound and Vision



Sam ve Dean Winchester daha çocukken, anneleri babalarının gözleri önünde doğaüstü bir şey tarafından vahşi bir cinayete kurban gider. Bu olayın ardından hayatları bir daha asla eskisi gibi olmaz. Anneleri öldükten sonra babaları doğaüstü ve açıklanamayan olaylara ilgi duymaya başlar. Bu uğurda çocuklarını da birer savaşçı gibi yetiştirir, çünkü masum insanları koruyacak birilerine ihtiyaç vardır. 22 yıl sonra babaları yine doğaüstü bir olayın peşine düşerek ortadan kaybolur. Yeniden bir araya gelen kardeşler bir yandan babalarını ararken, bir yandan da onun günlüğünden edindikleri bilgiler yardımıyla yol boyunca karşılaştıkları her türlü kötülükle savaşa girişir. Çok geçmeden anlaşılır ki, avcılık onların kanında vardır.

