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Puanlama
|7G Puanı :
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| 8.4/10 (16 oy)
IMDb : 8.6/10
| Müzik :
Jay Gruska, Christopher Lennertz
| Görüntü Yönetmeni :
Serge Ladouceur
| Yapımcı :
Eric Kripke, McG, Philip Sgriccia, Robert Singer, Todd Philip Aronauer, Peter Johnson, Ben Edlund, Sera Gamble, Kim Manners, John Shiban, Cyrus I. Yavneh, Serge Ladouceur, Jerry Wanek, Jim Michaels, Kristin Cronin, Vladimir Stefoff, Jeremy Carver, Julie Siege, Richard Hatem, Laurence Andries, Matt Witten, Adam Glass
|Oyuncular (Tam kadro):
Jared Padalecki, Jensen Ackles, Jim Beaver, Misha Collins, Jeffrey Dean Morgan, Genevieve Cortese, Cindy Sampson, Samantha Ferris, Mark Sheppard, Kurt Fuller, Katie Cassidy, Lauren Cohan, Alona Tal, Mitch Pileggi, Julie McNiven, Rob Benedict, Samantha Smith, Nicki Aycox, Chad Lindberg, Mark Pellegrino, Adrianne Palicki, Richard Speight Jr., Sterling K. Brown, Charles Malik Whitfield, Fredric Lehne, Colin Ford, Nicholas Elia, Corin Nemec, Robert Wisdom, A.J. Buckley, Travis Wester, Traci Dinwiddie, Jake Abel, Lindsey McKeon, Steven Williams, Christopher Heyerdahl, Jessica Heafey, Rachel Miner, Cainan Wiebe, Ridge Canipe, Chris Gauthier, Daryl Shuttleworth, Jay Brazeau, Amy Gumenick, Kim Rhodes, Sebastian Spence, Michael Massee, Matt Frewer, Julian Richings, Linden Banks, Keegan Connor Tracy, Gabriel Tigerman, Matt Cohen, Demore Barnes, Katherine Boecher, Sebastian Roché, Aleks Paunovic, Brad Dryborough, Mark Rolston, Emily Perkins, Christine Chatelain, Aldis Hodge, Katharine Isabelle, Tom Pickett, Serinda Swan, Kurt Evans, Rick Worthy, Matreya Fedor, David Paetkau, Michael Teigen, Christie Laing, Carrie Fleming, Colin Lawrence, Terence Kelly, Shawn Reis, John Shaw, Gavin Buhr, Juliana Wimbles, William J. Phillips, Lara Gilchrist, Ron Robinson, Vicky Lambert, John F. Parker, Katya Virshilas, Rocky Anderson, Jonathan Bruce, John Hainsworth, Roy Campsall, Mary Black, Monique Ganderton, Erica Carroll, Gabriel Carter, Fiona Vroom, Brittany Ishibashi, Sierra McCormick, Anita Brown, Austin Basis, Gerry Rousseau, Martin Christopher, Anthony Harrison, Daniel Arnold, Jamie Schwanebeck, Leah Graham
| Diğer Adı :
Sobrenatural
| Süre :
44 dakika
| Ülke :
ABD
| Dil :
İngilizce
| Ödüller :
Emmy adayı oldu
| Görüntü :
Renkli
| Sınıflandırma :
TV_14
| Ses Sistemi :
Dolby Digital
| Yapımcı Firma :
Kripke Enterprises, Warner Bros. Television, Wonderland Sound and Vision
Sam ve Dean Winchester daha çocukken, anneleri babalarının gözleri önünde doğaüstü bir şey tarafından vahşi bir cinayete kurban gider. Bu olayın ardından hayatları bir daha asla eskisi gibi olmaz. Anneleri öldükten sonra babaları doğaüstü ve açıklanamayan olaylara ilgi duymaya başlar. Bu uğurda çocuklarını da birer savaşçı gibi yetiştirir, çünkü masum insanları koruyacak birilerine ihtiyaç vardır. 22 yıl sonra babaları yine doğaüstü bir olayın peşine düşerek ortadan kaybolur. Yeniden bir araya gelen kardeşler bir yandan babalarını ararken, bir yandan da onun günlüğünden edindikleri bilgiler yardımıyla yol boyunca karşılaştıkları her türlü kötülükle savaşa girişir. Çok geçmeden anlaşılır ki, avcılık onların kanında vardır.