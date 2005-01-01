Üye girişi  |  Üye olmak için tıklayın!
A Werewolf in the Amazon (2005)
FilmKomedi / Korku
A Werewolf in the Amazon posteri
Üye olsaydınız bu filmi özel listenize kaydedebilir, oy verebilir, yorum yazabilir ve harici bağlantıları görebilirdiniz. Buraya tıklayarak üye olun.
Puanlama
7G Puanı :
  • Currently 7.00/10
 7.0/10 (1 oy)
IMDb : 4.7/10   

Kadro
Yönetmen :
Ivan Cardoso
Yazar/Senaryo :
Gastão Cruls, Rubens Francisco Luchetti
Oyuncular (Önemli roller):
Daiana Amêndola, Karina Bacchi, Tania Boscoli, Bruno de Lucca, Orlando Drummond, Sidney Magal, Nuno Leal Maia, Júlio Medaglia, Joana Medeiros, Evandro Mesquita, Paul Naschy, Pedro Neschling, Charles Paraventi, Caio Ramos, Guará Rodrigues
Detaylar
Orijinal Adı :
Um Lobisomem na Amazônia
 Diğer Adı :
A Werewolf in Amazonia
Ülke :
Brezilya
 Dil :
Portekizce
Yapımcı Firma :
Diler & Associados
Benzer Film Önerileri
Como Fazer Um Filme de Amor (2004)
Como Fazer Um Filme de Amor Posteri
 IMDB Puanı : 5.9
Yönetmen : José Roberto Torero
Tür : Komedi / Duygusal
Ülke : Brezilya
Dil : Portekizce
Click (2006)
Click Posteri
 IMDB Puanı : 6.7
Yönetmen : Frank Coraci
Tür : Komedi / Dram / Fantastik
Ülke : ABD
Dil : İngilizce / Portekizce /...
Divx: Çıktı
A Guerra dos Rocha (2008)
A Guerra dos Rocha Posteri
 IMDB Puanı : 5.0
Yönetmen : Jorge Fernando
Tür : Komedi
Ülke : Brezilya
Dil : Portekizce
Divx: Çıktı