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Puanlama
|7G Puanı :
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| 7.0/10 (1 oy)
IMDb : 4.7/10
|Yönetmen :
Ivan Cardoso
|Yazar/Senaryo :
Gastão Cruls, Rubens Francisco Luchetti
| Oyuncular (Önemli roller):
Daiana Amêndola, Karina Bacchi, Tania Boscoli, Bruno de Lucca, Orlando Drummond, Sidney Magal, Nuno Leal Maia, Júlio Medaglia, Joana Medeiros, Evandro Mesquita, Paul Naschy, Pedro Neschling, Charles Paraventi, Caio Ramos, Guará Rodrigues
| Müzik :
Mu Carvalho
| Görüntü Yönetmeni :
José Guerra
| Yapımcı :
Wilson Borges, Geraldo Silva de Carvalho, Daniel Lion, Clara Machado, Telmo Maia, Madge Miranda, Diler Trindade
|Oyuncular (Tam kadro):
Daiana Amêndola, Karina Bacchi, Tania Boscoli, Bruno de Lucca, Orlando Drummond, Sidney Magal, Nuno Leal Maia, Júlio Medaglia, Joana Medeiros, Evandro Mesquita, Paul Naschy, Pedro Neschling, Charles Paraventi, Caio Ramos, Guará Rodrigues, Djin Sganzerla, Analu Silveira, Tony Tornado, Danielle Winits
| Orijinal Adı :
Um Lobisomem na Amazônia
| Diğer Adı :
A Werewolf in Amazonia
| Ülke :
Brezilya
| Dil :
Portekizce
| Yapımcı Firma :
Diler & Associados