|
Üye olsaydınız bu filmi özel listenize kaydedebilir, oy verebilir, yorum yazabilir ve harici bağlantıları görebilirdiniz. Buraya tıklayarak üye olun.
|
Puanlama
|7G Puanı :
|
| 9.7/10 (3 oy)
IMDb : 8.4/10 RT : 9.5/10
| Müzik :
Lennie Hayton
| Görüntü Yönetmeni :
Harold Rosson
| Yapımcı :
Arthur Freed, Roger Edens
|Oyuncular (Tam kadro):
Gene Kelly, Donald O'Connor, Debbie Reynolds, Jean Hagen, Millard Mitchell, Cyd Charisse, Douglas Fowley, Rita Moreno, Dawn Addams, John Albright, Betty Allen, Sue Allen, Marie Ardell, Bette Arlen, James Bates, Marcella Becker, Margaret Bert, David Blair, Madge Blake, Gail Bonney, Chet Brandenburg, Gwen Carter, Bill Chatham, Lyle Clark, Mae Clarke, Dorinda Clifton, Harry Cody, Chick Collins, Pat Conway, Jeanne Coyne, Ruby C. Currie, Fred Datig Jr., Bert Davidson, Robert Dayo, Patricia Denise, Kay Deslys, Gloria DeWerd, John Dodsworth, King Donovan, Michael Dugan, Phil Dunham, Helen Eby-Rock, Marietta Elliott, Richard Emory, Betty Erbes, Charles Evans, Luigi Faccuito, Tommy Farrell, Don Fields, Ernie Flatt, Bess Flowers, George Ford, Robert Fortier, Dan Foster, Robert Foulk, Kathleen Freeman, Lance Fuller, Jeanne Gail, Glen Gallagher, Jon Gardner, Diane Garrett, Jack George, John George, Shirley Glickman, Mickey Golden, Inez Gorman, A. Cameron Grant, Beatrice Gray, Marion Gray, Robert Haines, William Hamel, Betty Hannon, Sam Harris, Timmy Hawkins, Jack Hendricks, Lars Hensen, Dean Henson, Jean Heremans, William Hoehne Jr., Stuart Holmes, Joyce Horne, Don Hulbert, Frank Hyers, Patricia Jackson, Ivor James, Morgan Jones, David Kasday, Jan Kayne, Jimmy Kelly, Kenner G. Kemp, Mike Lally, Judy Landon, Joi Lansing, Janet Lavis, Virginia Lee, William F. Leicester, Peggy Leon, Diki Lerner, Bill Lewin, Sylvia Lewis, John Logan, Leon Lontoc, Shirley Lopez, Joan Maloney, Paul Maxey, Dorothy McCarty, Ann McCrea, Philo McCullough, Johnny McGovern, Joseph Mell, Sheila Meyers, Carl Milletaire, Gloria Moore, Marilyn Moore, Forbes Murray, Peggy Murray, Sally Musick, Anne Neyland, Ruth Packard, Dorothy Patrick, Allen Pinson, 'Snub' Pollard, Angi O. Poulos, Charles Regan, Shirley Jean Rickert, Joanne Rio, Joel Robinson, Joette Robinson, Tony Rocke, Victor Romito, Dennis Ross, Paul Salata, Cosmo Sarder, Audrey Saunders, Russell Saunders, William Schallert, Phil Schumacher, Betty Scott, David Sharpe, Elaine Stewart, Ben Strobach, Brick Sullivan, Allen Sutherland, Julius Tannen, Harry Tenbrook, Jimmy Thompson, Dee Turnell, Tyra Vaughn, Tommy Walker, Audrey Washburn, Bobby Watson, Chalky Williams, Robert Williams, Wilson Wood, Adam York, Norma Zimmer
| Diğer Adı :
Cantando bajo la lluvia
| Süre :
103 dakika
| Ülke :
ABD
| Dil :
İngilizce
| Ödüller :
Oscar adayı oldu
| Görüntü :
Renkli / Siyah Beyaz
| Sınıflandırma :
G
| Ses Sistemi :
Mono
| Yapımcı Firma :
Loew's, Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), RKO-Pathe Studios Inc.
Don Lockwood kariyerinin doruklarını yaşayan ünlü bir aktör ve sahne yıldızıdır. Etrafındaki herkes tarafından sevilmektedir. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Don günün birinde Kathy ile karşılaşır. Kathy onun çevresini saran hayranlardan çok farklıdır. Hatta sahne yaşamındaki insanlar hakkında olumlu düşüncelere sahip değildir. Şimdiye kadar Kathy gibi bir kadınla hiç karşılaşmayan Don bu akıllı kadından etkilenir ve giderek bu ilgisi aşka dönüşür. Ancak sorun şudur ki, Don kendisini kıskanan ve kısıtlayan Lina ile beraberdir.