Puanlama

Don Lockwood kariyerinin doruklarını yaşayan ünlü bir aktör ve sahne yıldızıdır. Etrafındaki herkes tarafından sevilmektedir. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Don günün birinde Kathy ile karşılaşır. Kathy onun çevresini saran hayranlardan çok farklıdır. Hatta sahne yaşamındaki insanlar hakkında olumlu düşüncelere sahip değildir. Şimdiye kadar Kathy gibi bir kadınla hiç karşılaşmayan Don bu akıllı kadından etkilenir ve giderek bu ilgisi aşka dönüşür. Ancak sorun şudur ki, Don kendisini kıskanan ve kısıtlayan Lina ile beraberdir.



