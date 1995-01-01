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Puanlama
|7G Puanı :
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| 8.0/10 (1 oy)
IMDb : 8.1/10 RT : 9.3/10
|Yönetmen :
Richard Linklater
|Yazar/Senaryo :
Richard Linklater, Kim Krizan
| Oyuncular (Önemli roller):
Ethan Hawke, Julie Delpy, Andrea Eckert, Hanno Pöschl, Karl Bruckschwaiger, Tex Rubinowitz, Erni Mangold, Dominik Castell, Haymon Maria Buttinger, Harald Waiglein, Bilge Jeschim, Kurti, Hans Weingartner, Liese Lyon, Peter Ily Huemer
| Müzik :
Fred Frith
| Görüntü Yönetmeni :
Lee Daniel
| Yapımcı :
Gregory Jacobs, Wolfgang Ramml, Gernot Schaffler, John Sloss, Anne Walker-McBay, Ellen Winn Wendl
|Oyuncular (Tam kadro):
Ethan Hawke, Julie Delpy, Andrea Eckert, Hanno Pöschl, Karl Bruckschwaiger, Tex Rubinowitz, Erni Mangold, Dominik Castell, Haymon Maria Buttinger, Harald Waiglein, Bilge Jeschim, Kurti, Hans Weingartner, Liese Lyon, Peter Ily Huemer, Otto Reiter, Hubert Fabian Kulterer, Branko Andric, Constanze Schweiger, John Sloss, Alexandra Seibel, Georg Schöllhammer, Christian Ankowitsch, Wilbirg Reiter, Barbara Klebel, Wolfgang Staribacher, Wolfgang Glüxam, Adam Goldberg, Paul Poet
| Diğer Adı :
Antes del amanecer
| Süre :
105 dakika
| Ülke :
ABD / Avusturya / İsviçre
| Dil :
İngilizce / Almanca / Fransızca
| Bütçe ($):
2,5 Milyon
| Gişe hasılatı ($):
5.535.405 (ABD)
| Görüntü :
Renkli
| Sınıflandırma :
R
| Ses Sistemi :
Dolby SR
| Yapımcı Firma :
Castle Rock Entertainment, Detour Filmproduction, Filmhaus Wien Universa Filmproduktions
Avrupa`da bir trende yolculuk eden ve tesadüf eseri karşılaşan Jesse ve Celine birbirlerini ilk gördükleri anda çok hoşlanırlar. Viyana`ya geldiklerinde beraber dolaşmaya başlarlar. Dolaştıkları sokaklar ve karşılaştıkları insanlar aralarındaki elektriği daha da güçlendirecektir. Ancak ikisi de bunun tek gece sürecek bir aşk olduğunu bilmektedir.