Puanlama

Avrupa`da bir trende yolculuk eden ve tesadüf eseri karşılaşan Jesse ve Celine birbirlerini ilk gördükleri anda çok hoşlanırlar. Viyana`ya geldiklerinde beraber dolaşmaya başlarlar. Dolaştıkları sokaklar ve karşılaştıkları insanlar aralarındaki elektriği daha da güçlendirecektir. Ancak ikisi de bunun tek gece sürecek bir aşk olduğunu bilmektedir.



