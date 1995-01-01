Before Sunrise (1995)
Gün dogmadan
FilmDram / Duygusal
Before Sunrise posteri
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Puanlama
7G Puanı :
  • Currently 8.00/10
 8.0/10 (1 oy)
IMDb : 8.1/10    RT : 9.3/10   

Kadro
Yönetmen :
Richard Linklater
Yazar/Senaryo :
Richard Linklater, Kim Krizan
Oyuncular (Önemli roller):
Ethan Hawke, Julie Delpy, Andrea Eckert, Hanno Pöschl, Karl Bruckschwaiger, Tex Rubinowitz, Erni Mangold, Dominik Castell, Haymon Maria Buttinger, Harald Waiglein, Bilge Jeschim, Kurti, Hans Weingartner, Liese Lyon, Peter Ily Huemer
Detaylar
Diğer Adı :
Antes del amanecer
 Süre :
105 dakika
Ülke :
ABD / Avusturya / İsviçre
 Dil :
İngilizce / Almanca / Fransızca
Bütçe ($):
2,5 Milyon
 Gişe hasılatı ($):
5.535.405 (ABD)
Görüntü :
Renkli
 Sınıflandırma :
R
Ses Sistemi :
Dolby SR
Yapımcı Firma :
Castle Rock Entertainment, Detour Filmproduction, Filmhaus Wien Universa Filmproduktions
Konu
Avrupa`da bir trende yolculuk eden ve tesadüf eseri karşılaşan Jesse ve Celine birbirlerini ilk gördükleri anda çok hoşlanırlar. Viyana`ya geldiklerinde beraber dolaşmaya başlarlar. Dolaştıkları sokaklar ve karşılaştıkları insanlar aralarındaki elektriği daha da güçlendirecektir. Ancak ikisi de bunun tek gece sürecek bir aşk olduğunu bilmektedir.



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