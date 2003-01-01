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|FilmMüzikal / Aksiyon / Dram
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Puanlama
IMDb : 3.8/10
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IMDB Puanı : 4.8
Yönetmen : Ahathian, Sunil Kumar Agrawal
Tür : Müzikal
Ülke : Hindistan
Dil : Hintçe
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IMDB Puanı : 4.8
Yönetmen : Rajiv Rai
Tür : Dram / Müzikal / Duygusal
Ülke : Hindistan
Dil : Hintçe
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IMDB Puanı : 5.2
Yönetmen : Suneel Darshan
Tür : Müzikal / Dram
Ülke : Hindistan
Dil : Hintçe