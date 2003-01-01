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Janasheen (2003)
FilmMüzikal / Aksiyon / Dram
Filmin Posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 3.8/10   

Kadro
Yönetmen :
Feroz Khan
Yazar/Senaryo :
Shiraz Ahmed, Feroz Khan
Oyuncular (Önemli roller):
Feroz Khan, Fardeen Khan, Celina Jaitley, Pinky Harwani, Mangal Dhillon, Kashmira Shah, Archana Puran Singh, Yash Tonk, Harsh Chhaya, Shiva Rindani, Johnny Lever, Giri Netra Kunal, Lopsang, Bob Brahmbhatt, Master Athi Nailk
Detaylar
Süre :
162 dakika
Ülke :
Hindistan
Dil :
Hintçe / İngilizce
Görüntü :
Renkli
 Ses Sistemi :
Dolby Digital
Yapımcı Firma :
FK Films
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