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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 6.1/10
|Yönetmen :
Peter Markle
|Yazar/Senaryo :
Valarie Trapp, Peter Markle
| Oyuncular (Önemli roller):
Gabriel Byrne, Joanne Whalley, Lindze Letherman, Kevin Zegers, Rachel Skarsten, Robert Miranda, Jeremy Akerman, Jocelyn Cunningham, Adrien Labrecque, John Dunsworth, Thomas Gibson, Andrew Thomson, Gary Levert, Lee Phillips, Jessica Christie
| Müzik :
Nicholas Pike
| Görüntü Yönetmeni :
Joel Ransom
| Yapımcı :
Bernard Bourret, Leif Bristow, Peter Markle, Robert Miranda, Robert Schwartz
|Oyuncular (Tam kadro):
Gabriel Byrne, Joanne Whalley, Lindze Letherman, Kevin Zegers, Rachel Skarsten, Robert Miranda, Jeremy Akerman, Jocelyn Cunningham, Adrien Labrecque, John Dunsworth, Thomas Gibson, Andrew Thomson, Gary Levert, Lee Phillips, Jessica Christie, John Paul Tremblay, Robb Wells, Celia Alida Rutte, Nicole McLean, Myles Nickerson, Gordie Sampson
| Diğer Adı :
La chevauchée de Virginie
| Süre :
103 dakika / Hollanda: 101 dakika
| Ülke :
ABD / Kanada
| Dil :
İngilizce
| Görüntü :
Renkli
| Sınıflandırma :
PG
| Ses Sistemi :
Dolby Digital
| Yapımcı Firma :
Alliance Atlantis Communications, Holedigger Films, Knightscove Entertainment