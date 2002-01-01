Virginia's Run (2002)
FilmDram / Aile Filmi
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 6.1/10   

Kadro
Yönetmen :
Peter Markle
Yazar/Senaryo :
Valarie Trapp, Peter Markle
Oyuncular (Önemli roller):
Gabriel Byrne, Joanne Whalley, Lindze Letherman, Kevin Zegers, Rachel Skarsten, Robert Miranda, Jeremy Akerman, Jocelyn Cunningham, Adrien Labrecque, John Dunsworth, Thomas Gibson, Andrew Thomson, Gary Levert, Lee Phillips, Jessica Christie
Detaylar
Diğer Adı :
La chevauchée de Virginie
Süre :
103 dakika / Hollanda: 101 dakika
Ülke :
ABD / Kanada
 Dil :
İngilizce
Görüntü :
Renkli
 Sınıflandırma :
PG
Ses Sistemi :
Dolby Digital
Yapımcı Firma :
Alliance Atlantis Communications, Holedigger Films, Knightscove Entertainment
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