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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 6.5/10
|Yönetmen :
Lisandro Duque Naranjo
|Yazar/Senaryo :
Lisandro Duque Naranjo, Gabriel García Márquez
| Oyuncular (Önemli roller):
Guillermo Castañeda, Ingrid Cielo Ospina, Gustavo Angarita, Gustavo Camacho, Juvenal Camacho, Inés Prieto, Hernando Montenegro, Carolina Vivas, Marcela Valencia, Álvaro García, Maria Angelica Rengifo, Martha Osorio, Alma Patricia Troncoso, Guillermo Díaz, César Badillo
| Müzik :
Luis Miguel González
| Görüntü Yönetmeni :
Raúl Pérez Ureta
| Yapımcı :
Efraín Gamba Martínez, Ramiro Fierro
|Oyuncular (Tam kadro):
Guillermo Castañeda, Ingrid Cielo Ospina, Gustavo Angarita, Gustavo Camacho, Juvenal Camacho, Inés Prieto, Hernando Montenegro, Carolina Vivas, Marcela Valencia, Álvaro García, Maria Angelica Rengifo, Martha Osorio, Alma Patricia Troncoso, Guillermo Díaz, César Badillo, Carlos Serrato, Diego Vásquez, Mauricio Aristizábal, Rodrigo Rodriguez, Jaime Martinez, Jaime Correa
| Orijinal Adı :
Los niños invisibles
| Diğer Adı :
Niewidoczne dzieci
| Ülke :
Venezuela / Kolombiya
| Dil :
İspanyolca
| Yapımcı Firma :
Cinetel, EGM Producciones, Hangar Films