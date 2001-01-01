The Invisible Children (2001)
FilmDram
Filmin Posteri
Üye olsaydınız bu filmi özel listenize kaydedebilir, oy verebilir, yorum yazabilir ve harici bağlantıları görebilirdiniz. Buraya tıklayarak üye olun.
Puanlama
7G Puanı :
  • Currently 0.00/10
 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 6.5/10   

Kadro
Yönetmen :
Lisandro Duque Naranjo
Yazar/Senaryo :
Lisandro Duque Naranjo, Gabriel García Márquez
Oyuncular (Önemli roller):
Guillermo Castañeda, Ingrid Cielo Ospina, Gustavo Angarita, Gustavo Camacho, Juvenal Camacho, Inés Prieto, Hernando Montenegro, Carolina Vivas, Marcela Valencia, Álvaro García, Maria Angelica Rengifo, Martha Osorio, Alma Patricia Troncoso, Guillermo Díaz, César Badillo
Detaylar
Orijinal Adı :
Los niños invisibles
 Diğer Adı :
Niewidoczne dzieci
Ülke :
Venezuela / Kolombiya
 Dil :
İspanyolca
Yapımcı Firma :
Cinetel, EGM Producciones, Hangar Films
Benzer Film Önerileri
Take Out (2004)
Take Out Posteri
 IMDB Puanı : 6.6
Yönetmen : Sean Baker, Shih-Ching Tsou
Tür : Dram
Ülke : ABD
Dil : İngilizce / Çince /...
Aro Tolbukhin in the Mind of a... (2002)
Aro Tolbukhin in the Mind of a Killer Posteri
 IMDB Puanı : 6.5
Yönetmen : Isaac-Pierre Racine, Agustí Villaronga
Tür : Dram
Ülke : İspanya / Meksika
Dil : İspanyolca / Katalanca
Divx: Çıktı
Diástole y sístole: Los... (2000)
Diástole y sístole: Los movimientos del corazón Posteri
 IMDB Puanı : 6.4
Yönetmen : Harold Trompetero
Tür : Dram / Duygusal
Ülke : Kolombiya
Dil : İspanyolca