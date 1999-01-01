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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 6.3/10
|Yönetmen :
Rich Cowan
|Yazar/Senaryo :
Don Caron, Rich Cowan
| Oyuncular (Önemli roller):
Peter Coyote, Karen Allen, Robert Burke, Amber Willenborg, Jock MacDonald, Eric Dane, Brian Skala, Casey Cowan, Tony Lincoln, Patrick Treadway, Ellen Travolta, Jack Bannon, Elwon Bakly, Joey Travolta, Paul Hostetler
| Müzik :
Don Caron
| Görüntü Yönetmeni :
Dan Heigh
| Yapımcı :
George Cowan, Rich Cowan, Marc Dahlstrom, Dave Holcomb, Ian Kennedy, Greg Rathvon, Frank Swoboda, Dave Tanner
|Oyuncular (Tam kadro):
Peter Coyote, Karen Allen, Robert Burke, Amber Willenborg, Jock MacDonald, Eric Dane, Brian Skala, Casey Cowan, Tony Lincoln, Patrick Treadway, Ellen Travolta, Jack Bannon, Elwon Bakly, Joey Travolta, Paul Hostetler, Kelly B. Eviston, Cole Gamble, Jeff Waggoner, Michael Van Gelder, MacKenzie Koppa, Heidi Nelson, Jamie Flanery, John Rustan, Michael Ferguson, Ron Varela, Sara Edlin, Gordon Grove, Rick Burkhart, Scott McQuilken, Jess Walter, Bryan Smelger, Jason Pullian, Terry Sticka, Mark Forman, Tami Grady, Lindsey Kiehn, Jerry Fleming, Tim Sanger, Cecil Ellsworth, Stan Calder, Henry Swobada, Doyle McCurley
| Diğer Adı :
Basket
| Süre :
105 dakika
| Ülke :
ABD
| Dil :
İngilizce / Almanca
| Görüntü :
Renkli
| Sınıflandırma :
PG
| Ses Sistemi :
Dolby SR
| Yapımcı Firma :
North by Northwest Entertainment, Privileged Communication