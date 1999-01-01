The Basket (1999)
FilmDram
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 6.3/10   

Kadro
Yönetmen :
Rich Cowan
Yazar/Senaryo :
Don Caron, Rich Cowan
Oyuncular (Önemli roller):
Peter Coyote, Karen Allen, Robert Burke, Amber Willenborg, Jock MacDonald, Eric Dane, Brian Skala, Casey Cowan, Tony Lincoln, Patrick Treadway, Ellen Travolta, Jack Bannon, Elwon Bakly, Joey Travolta, Paul Hostetler
Detaylar
Diğer Adı :
Basket
 Süre :
105 dakika
Ülke :
ABD
 Dil :
İngilizce / Almanca
Görüntü :
Renkli
 Sınıflandırma :
PG
Ses Sistemi :
Dolby SR
Yapımcı Firma :
North by Northwest Entertainment, Privileged Communication
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