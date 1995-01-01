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Diğer Adı :

White Squall - Reißende Strömung

Süre :

129 dakika

Ülke :

ABD

Dil :

İngilizce / Danca

Gişe hasılatı ($):

10,3 Milyon (ABD) Görüntü :

Renkli

Sınıflandırma :

PG-13

Ses Sistemi :

Dolby Digital

Yapımcı Firma :

Hollywood Pictures, Largo Entertainment, Scott Free Productions



1960'taki gerçek bir olaydan yola çıkan White Squall, Albatross isminde iki direkli bir yelkenli uskunanın trajik batış öyküsünü anlatıyor. Gemi, güvertesideki gençler için hem bir yaz okulu hem de unutulmaz bir maceraya sahne olacaktır. Geminin kaptanı Christopher "Skipper" Sheldon (Jeff Bridges) ve karısı Doktor Alice Sheldon (Caroline Goodall), ülkenin değişik yerlerinden 8 genç öğrenciyi gemilerine alırlar. Gençler, yolculukları boyunca denizciliği, ekip çalışmasını ve birbirlerine saygı duymayı öğrenirler. Fakat onları çok zorlu bir sınav beklemektedir, tarihin en sert fırtınalarından birine karşı savaşmaları gerekecektir.

