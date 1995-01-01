White Squall (1996)
Dostluk denizi
FilmMacera / Dram
White Squall posteri
Üye olsaydınız bu filmi özel listenize kaydedebilir, oy verebilir, yorum yazabilir ve harici bağlantıları görebilirdiniz. Buraya tıklayarak üye olun.
Puanlama
7G Puanı :
  • Currently 0.00/10
 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 6.4/10    RT : 6.2/10   

Kadro
Yönetmen :
Ridley Scott
Yazar/Senaryo :
Charles Gieg Jr., Felix Sutton
Oyuncular (Önemli roller):
Jeff Bridges, Caroline Goodall, John Savage, Scott Wolf, Jeremy Sisto, Ryan Phillippe, David Lascher, Eric Michael Cole, Jason Marsden, David Selby, Julio Oscar Mechoso, Zeljko Ivanek, Balthazar Getty, Ethan Embry, Jordan Clarke
Detaylar
Diğer Adı :
White Squall - Reißende Strömung
Süre :
129 dakika
Ülke :
ABD
Dil :
İngilizce / Danca
 Gişe hasılatı ($):
10,3 Milyon (ABD)
Görüntü :
Renkli
 Sınıflandırma :
PG-13
Ses Sistemi :
Dolby Digital
Yapımcı Firma :
Hollywood Pictures, Largo Entertainment, Scott Free Productions
Konu
1960'taki gerçek bir olaydan yola çıkan White Squall, Albatross isminde iki direkli bir yelkenli uskunanın trajik batış öyküsünü anlatıyor. Gemi, güvertesideki gençler için hem bir yaz okulu hem de unutulmaz bir maceraya sahne olacaktır. Geminin kaptanı Christopher "Skipper" Sheldon (Jeff Bridges) ve karısı Doktor Alice Sheldon (Caroline Goodall), ülkenin değişik yerlerinden 8 genç öğrenciyi gemilerine alırlar. Gençler, yolculukları boyunca denizciliği, ekip çalışmasını ve birbirlerine saygı duymayı öğrenirler. Fakat onları çok zorlu bir sınav beklemektedir, tarihin en sert fırtınalarından birine karşı savaşmaları gerekecektir.
Benzer Film Önerileri
When the Light Comes (1998)
When the Light Comes Posteri
 IMDB Puanı : 6.2
Yönetmen : Stijn Coninx
Tür : Macera / Dram / Duygusal
Ülke : Almanya / Belçika / Hollanda / Norveç
Dil : İngilizce / Norveççe /...
Dominion (1995)
Dominion Posteri
 IMDB Puanı : 5.1
Yönetmen : Michael Kehoe
Tür : Macera / Dram
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
Balto (1995)
Balto Posteri
 Türkçe Adı : Kahraman köpek balto
IMDB Puanı : 6.6
Yönetmen : Simon Wells
Tür : Aile Filmi / Animasyon / Macera
Ülke : ABD
Dil : İngilizce