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|FilmKorku
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Puanlama
IMDb : 6.9/10
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Türkçe Adı : Stendhal sendromu
IMDB Puanı : 6.0
Yönetmen : Dario Argento
Tür : Polisiye / Gerilim / Korku
Ülke : İtalya
Dil : İtalyanca
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IMDB Puanı : 7.4
Yönetmen : Michele Soavi
Tür : Komedi / Korku / Duygusal
Ülke : İtalya / Fransa / Almanya
Dil : İtalyanca
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IMDB Puanı : 6.9
Yönetmen : Antonia Bird
Tür : Komedi / Korku / Gerilim / Savaş / Western
Ülke : Çek Cumhuriyeti / İngiltere / ABD
Dil : İngilizce / İtalyanca /...
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