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Arcane Sorcerer (1996)
FilmKorku
Arcane Sorcerer posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 6.9/10   

Kadro
Yönetmen :
Pupi Avati
Yazar/Senaryo :
Pupi Avati
Oyuncular (Önemli roller):
Carlo Cecchi, Stefano Dionisi, Arnaldo Ninchi, Andrea Scorzoni, Consuelo Ferrara, Renzo Rinaldi, Massimo Sarchielli, Saverio Laganà, Clelia Bernacchi, Imelde Marani, Linda Gucciardo, Elena De Chirico, Vittorio Duse, Mario Erpichini, Claudia Lawrence
Detaylar
Orijinal Adı :
L'arcano incantatore
 Süre :
96 dakika
Ülke :
İtalya
 Dil :
İtalyanca
Görüntü :
Renkli
 Ses Sistemi :
Stereo
Yapımcı Firma :
Duea Film, Filmauro
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Divx: Çıktı