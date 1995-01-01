Enemies: A Love Story (1989)
Düsmanlar: Bir ask üçgeni
FilmKomedi / Dram / Duygusal
Enemies: A Love Story posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 6.7/10    RT : 9.1/10   

Kadro
Yönetmen :
Paul Mazursky
Yazar/Senaryo :
Isaac Bashevis Singer, Roger L. Simon
Oyuncular (Önemli roller):
Ron Silver, Anjelica Huston, Lena Olin, Malgorzata Zajaczkowska, Alan King, Judith Malina, Rita Karin, Phil Leeds, Elya Baskin, Paul Mazursky, L.J. Dollinger, Zypora Spaisman, Arthur Grosser, Burney Lieberman, Nathaniel Katzman
Detaylar
Diğer Adı :
Enemigos - Una historia de amor
 Süre :
119 dakika
Ülke :
ABD
 Dil :
İngilizce
Ödüller :
Oscar adayı oldu
 Görüntü :
Renkli
Sınıflandırma :
R
 Ses Sistemi :
Dolby SR
Yapımcı Firma :
Morgan Creek Productions
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