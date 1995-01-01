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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 6.7/10 RT : 9.1/10
|Yönetmen :
Paul Mazursky
|Yazar/Senaryo :
Isaac Bashevis Singer, Roger L. Simon
| Oyuncular (Önemli roller):
Ron Silver, Anjelica Huston, Lena Olin, Malgorzata Zajaczkowska, Alan King, Judith Malina, Rita Karin, Phil Leeds, Elya Baskin, Paul Mazursky, L.J. Dollinger, Zypora Spaisman, Arthur Grosser, Burney Lieberman, Nathaniel Katzman
| Müzik :
Maurice Jarre
| Görüntü Yönetmeni :
Fred Murphy
| Yapımcı :
Pato Guzman, Paul Mazursky, James G. Robinson, Joe Roth, Elizabeth Sayre, Irby Smith
|Oyuncular (Tam kadro):
Ron Silver, Anjelica Huston, Lena Olin, Malgorzata Zajaczkowska, Alan King, Judith Malina, Rita Karin, Phil Leeds, Elya Baskin, Paul Mazursky, L.J. Dollinger, Zypora Spaisman, Arthur Grosser, Burney Lieberman, Nathaniel Katzman, Gayle Garfinkle, Shel Goldstein, Henry Bronchtein, Howard Ryshpan, Doris Gramovot, Vera Miller, Shimon Aviel, Jacob Greenbaum, Rhona Shekter, Bobby Pierson, Edward Sebic, Shirley Merovitz, Robin Bronfman, Tyrone Benskin, Rummy Bishop, Brian Dooley, Kevin Fenlon, Maral Hassib, Libby Owen, Sam Sperber, Tommy Canary, Terry Clark, Wally Roberts, Joe Viviani, Michael Dunetz, Mick Muldoon, Marie-Adèle Lemieux, Victoria Barkoff, Harvey Berger, Arthur Corber, Carolyn Davine, Norris Domingue, Harry Hill, Ilana Linden, James Rae, Daniel Varga, Joe Cazalet, Helmut Stiebl, Robert Grande, Mark Robinson, Anthony Scavone, Alex Thaler
| Diğer Adı :
Enemigos - Una historia de amor
| Süre :
119 dakika
| Ülke :
ABD
| Dil :
İngilizce
| Ödüller :
Oscar adayı oldu
| Görüntü :
Renkli
| Sınıflandırma :
R
| Ses Sistemi :
Dolby SR
| Yapımcı Firma :
Morgan Creek Productions