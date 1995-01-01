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Serp i molot (1994)
FilmDram
Serp i molot posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 6.6/10   

Kadro
Yönetmen :
Sergey Livnev
Yazar/Senaryo :
Sergey Livnev, Vladimir Valutsky
Oyuncular :
Aleksei Serebryakov, Yevdokiya Germanova, Marina Kajdalova, Zulfiya Khakimova, Alla Kliouka Schaffer, Avangard Leontyev, Nodar Mgaloblishvili, Anatoli Ravikovich, Vladimir Steklov
Müzik :
Leonid Desyatnikov
 Görüntü Yönetmeni :
Sergei Machilsky
Detaylar
Diğer Adı :
Hammer and Sickle
 Süre :
93 dakika
Ülke :
Rusya
 Dil :
Rusça
Görüntü :
Renkli
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