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|FilmDram
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Puanlama
IMDb : 6.6/10
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Türkçe Adı : Günes yanigi
IMDB Puanı : 7.9
Yönetmen : Nikita Mikhalkov
Tür : Komedi / Dram / Tarihi
Ülke : Rusya / Fransa
Dil : Rusça / Fransızca
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IMDB Puanı : 7.4
Yönetmen : Wladyslaw Pasikowski
Tür : Aksiyon / Polisiye / Dram / Gerilim
Ülke : Polonya
Dil : Lehçe / İngilizce / Almanca...
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Türkçe Adı : Elveda Las Vegas
IMDB Puanı : 7.6
Yönetmen : Mike Figgis
Tür : Dram / Duygusal
Ülke : Fransa / ABD / İngiltere
Dil : İngilizce / Rusça