Suspicion (1941)
FilmKara Film / Gizem / Gerilim
Suspicion posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 7.5/10    RT : 10.0/10   

Kadro
Yönetmen :
Alfred Hitchcock
Yazar/Senaryo :
Samson Raphaelson, Joan Harrison
Oyuncular (Önemli roller):
Cary Grant, Joan Fontaine, Cedric Hardwicke, Nigel Bruce, Dame May Whitty, Isabel Jeans, Heather Angel, Auriol Lee, Reginald Sheffield, Leo G. Carroll
Detaylar
Diğer Adı :
Soupçons
 Süre :
99 dakika
Ülke :
ABD
 Dil :
İngilizce
Ödüller :
Oscar ödülü aldı
 Görüntü :
Siyah Beyaz
Ses Sistemi :
Mono
 Yapımcı Firma :
RKO Radio Pictures
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