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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 7.5/10 RT : 10.0/10
|Yönetmen :
Alfred Hitchcock
|Yazar/Senaryo :
Samson Raphaelson, Joan Harrison
| Oyuncular (Önemli roller):
Cary Grant, Joan Fontaine, Cedric Hardwicke, Nigel Bruce, Dame May Whitty, Isabel Jeans, Heather Angel, Auriol Lee, Reginald Sheffield, Leo G. Carroll
| Müzik :
Franz Waxman
| Görüntü Yönetmeni :
Harry Stradling Sr.
| Yapımcı :
Harry E. Edington
|Oyuncular (Tam kadro):
Cary Grant, Joan Fontaine, Cedric Hardwicke, Nigel Bruce, Dame May Whitty, Isabel Jeans, Heather Angel, Auriol Lee, Reginald Sheffield, Leo G. Carroll, Billy Bevan, Faith Brook, Leonard Carey, Clyde Cook, Alec Craig, Carol Curtis-Brown, Vernon Downing, Rex Evans, Edward Fielding, Gavin Gordon, Lumsden Hare, Alfred Hitchcock, Gertrude Hoffman, Kenneth Hunter, Doris Lloyd, Aubrey Mather, Nondas Metcalf, Hilda Plowright, Clara Reid, Maureen Roden-Ryan, Violet Shelton, Pax Walker, Ben Webster, Elsie Weller, Constance Worth
| Diğer Adı :
Soupçons
| Süre :
99 dakika
| Ülke :
ABD
| Dil :
İngilizce
| Ödüller :
Oscar ödülü aldı
| Görüntü :
Siyah Beyaz
| Ses Sistemi :
Mono
| Yapımcı Firma :
RKO Radio Pictures