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|FilmMacera / Fantastik / Duygusal
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Puanlama
IMDb : 5.0/10
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IMDB Puanı : 3.4
Yönetmen : Sidney J. Furie
Tür : Aksiyon / Macera / Aile Filmi / Fantastik / Bilim Kurgu
Ülke : İngiltere / ABD
Dil : İngilizce / Rusça /...
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IMDB Puanı : 6.3
Yönetmen : Georgi Yungvald-Khilkevich
Tür : Macera
Ülke : Rusya
Dil : Rusça
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IMDB Puanı : 5.0
Yönetmen : Marek Piestrak
Tür : Macera / Bilim Kurgu
Ülke : Polonya / Sovyetler Birliği
Dil : Rusça / Lehçe