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Podzemelye vedm (1989)
FilmMacera / Fantastik / Duygusal
Podzemelye vedm posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 5.0/10   

Kadro
Yönetmen :
Yuriy Moroz
Yazar/Senaryo :
Kir Bulychyov, Kir Bulychyov
Oyuncular :
Sergei Zhigunov, Marina Levtova, Nikolai Karachentsov, Dmitri Pevtsov, Igor Yasulovich, Zhanna Prokhorenko, Vladimir Talashko, Vilor Kuznetsov, Sergey Bystritskiy, Anatoli Mambetov, Leonid Gromov, Natalya Kamenskaya, Leonid Filatkin, Andrei Leonov
Görüntü Yönetmeni :
Aleksandr Filatov, Aleksandr Krupnikov
Detaylar
Diğer Adı :
Подземелье ведьм
Ülke :
Çekoslavakya / Sovyetler Birliği
Dil :
Rusça
Yapımcı Firma :
Ceskoslovenská Televize, Filmové Studio Barrandov, Gorky Film Studios
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