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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 5.8/10
|Yönetmen :
Jack Ersgard
|Yazar/Senaryo :
Jack Ersgard, Patrik Ersgård
| Oyuncular :
Kjell Bergqvist, Lena Endre, Johannes Brost, Joanna Berglund, Jonas Olsson, Patrik Ersgård, Bernt Lundquist, Lena Lindblom, P.G. Hylén, Mats Lundberg, Leif Grönvall
| Diğer Adı :
The Visitors
| Süre :
109 dakika / Batı Almanya: 98 dakika (video) / İngiltere: 102 dakika (video)
| Ülke :
İsveç
| Dil :
İsveççe
| Görüntü :
Renkli
| Sınıflandırma :
R
| Ses Sistemi :
Dolby
| Yapımcı Firma :
Film 87 88 Besökarna KB, MVM Entertainment