Besökarna (1988)
FilmKorku
Besökarna posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 5.8/10   

Kadro
Yönetmen :
Jack Ersgard
Yazar/Senaryo :
Jack Ersgard, Patrik Ersgård
Oyuncular :
Kjell Bergqvist, Lena Endre, Johannes Brost, Joanna Berglund, Jonas Olsson, Patrik Ersgård, Bernt Lundquist, Lena Lindblom, P.G. Hylén, Mats Lundberg, Leif Grönvall
Müzik :
Peter Wallin
 Görüntü Yönetmeni :
Hans-Åke Lerin
Yapımcı :
Håkan Ersgård
Detaylar
Diğer Adı :
The Visitors
Süre :
109 dakika / Batı Almanya: 98 dakika (video) / İngiltere: 102 dakika (video)
Ülke :
İsveç
 Dil :
İsveççe
Görüntü :
Renkli
 Sınıflandırma :
R
Ses Sistemi :
Dolby
Yapımcı Firma :
Film 87 88 Besökarna KB, MVM Entertainment
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