|
Üye olsaydınız bu filmi özel listenize kaydedebilir, oy verebilir, yorum yazabilir ve harici bağlantıları görebilirdiniz. Buraya tıklayarak üye olun.
|
Puanlama
|7G Puanı :
|
| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 7.3/10
|Yönetmen :
Francisco J. Lombardi
|Yazar/Senaryo :
Augusto Cabada, Gonzalo Herrero
| Oyuncular (Önemli roller):
Gustavo Bueno, Toño Vega, José Tejada, Gilberto Torres, Bertha Pagaza, Antero Sanchez, Aristóteles Picho, Fernando Vasquez, Luis Saavedra, Lucio Yabar, Walter Florian, Dionisio Tovar, Luis Otoya, Garman Guevara, Luiz Trielli
| Müzik :
Bernardo Bonezzi
| Görüntü Yönetmeni :
José Luis López-Linares
| Yapımcı :
Gerardo Herrero, Francisco J. Lombardi
|Oyuncular (Tam kadro):
Gustavo Bueno, Toño Vega, José Tejada, Gilberto Torres, Bertha Pagaza, Antero Sanchez, Aristóteles Picho, Fernando Vasquez, Luis Saavedra, Lucio Yabar, Walter Florian, Dionisio Tovar, Luis Otoya, Garman Guevara, Luiz Trielli, Carlos Herrera, Jorge Quiñe
| Diğer Adı :
In the Mouth of the Wolf
| Süre :
128 dakika / Batı Almanya: 123 dakika (Berlin Film Festivali)
| Ülke :
Peru / İspanya
| Dil :
İspanyolca / İngilizce
| Görüntü :
Renkli
| Ses Sistemi :
Mono
| Yapımcı Firma :
Inca Film, New People's Cinema, Tornasol Films