La boca del lobo (1988)
FilmDram / Aksiyon / Savaş
La boca del lobo posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 7.3/10   

Kadro
Yönetmen :
Francisco J. Lombardi
Yazar/Senaryo :
Augusto Cabada, Gonzalo Herrero
Oyuncular (Önemli roller):
Gustavo Bueno, Toño Vega, José Tejada, Gilberto Torres, Bertha Pagaza, Antero Sanchez, Aristóteles Picho, Fernando Vasquez, Luis Saavedra, Lucio Yabar, Walter Florian, Dionisio Tovar, Luis Otoya, Garman Guevara, Luiz Trielli
Detaylar
Diğer Adı :
In the Mouth of the Wolf
Süre :
128 dakika / Batı Almanya: 123 dakika (Berlin Film Festivali)
Ülke :
Peru / İspanya
 Dil :
İspanyolca / İngilizce
Görüntü :
Renkli
 Ses Sistemi :
Mono
Yapımcı Firma :
Inca Film, New People's Cinema, Tornasol Films
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