Man on Fire (1987)
FilmDram / Gerilim / Aksiyon
Man on Fire posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 5.5/10   

Kadro
Yönetmen :
Elie Chouraqui
Yazar/Senaryo :
A.J. Quinnell, Elie Chouraqui
Oyuncular (Önemli roller):
Scott Glenn, Jade Malle, Joe Pesci, Brooke Adams, Jonathan Pryce, Paul Shenar, Danny Aiello, Laura Morante, Giancarlo Prati, Inigo Lezzi, Alessandro Haber, Franco Trevisi, Lou Castel, Lorenzo Piani, Giuseppe Cederna
Detaylar
Diğer Adı :
Absinthe
Süre :
ABD: 92 dakika / Almanya: 87 dakika (montaj sürüm)
Ülke :
Fransa / İtalya
 Dil :
Fransızca / İngilizce / İtalyanca
Görüntü :
Renkli
 Sınıflandırma :
R
Ses Sistemi :
Dolby
Yapımcı Firma :
7 Films Cinéma, Cima Produzioni, France 3 Cinéma
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