|
Üye olsaydınız bu filmi özel listenize kaydedebilir, oy verebilir, yorum yazabilir ve harici bağlantıları görebilirdiniz. Buraya tıklayarak üye olun.
|
Puanlama
|7G Puanı :
|
| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 5.5/10
|Yönetmen :
Elie Chouraqui
|Yazar/Senaryo :
A.J. Quinnell, Elie Chouraqui
| Oyuncular (Önemli roller):
Scott Glenn, Jade Malle, Joe Pesci, Brooke Adams, Jonathan Pryce, Paul Shenar, Danny Aiello, Laura Morante, Giancarlo Prati, Inigo Lezzi, Alessandro Haber, Franco Trevisi, Lou Castel, Lorenzo Piani, Giuseppe Cederna
| Müzik :
John Scott
| Görüntü Yönetmeni :
Gerry Fisher
| Yapımcı :
Robert Benmussa, Arnon Milchan
|Oyuncular (Tam kadro):
Scott Glenn, Jade Malle, Joe Pesci, Brooke Adams, Jonathan Pryce, Paul Shenar, Danny Aiello, Laura Morante, Giancarlo Prati, Inigo Lezzi, Alessandro Haber, Franco Trevisi, Lou Castel, Lorenzo Piani, Giuseppe Cederna, Giovanni Mauriello, Frederica Tatulli, Anita Zagaria, Enrica Rosso, Anna Guerrieri, Angela Finocchiaro, Giovanni Visentin, James Braddell, Enrico Papa, Bruno Minniti, Piero Vida, Antoine Rebb, Alexandre Lopez, Alessandro Spadorcia, Henri-Charles Alexandre, Luca Orlandini, Martine Malle, Marie Sellers, Antonio Petrocelli, Fabio Bussotti, Manfredi Aliquo, Leonardo Petrillo, Edwin Francis
| Diğer Adı :
Absinthe
| Süre :
ABD: 92 dakika / Almanya: 87 dakika (montaj sürüm)
| Ülke :
Fransa / İtalya
| Dil :
Fransızca / İngilizce / İtalyanca
| Görüntü :
Renkli
| Sınıflandırma :
R
| Ses Sistemi :
Dolby
| Yapımcı Firma :
7 Films Cinéma, Cima Produzioni, France 3 Cinéma