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Cold Summer of 1953 (1987)
FilmAksiyon / Polisiye / Dram
Cold Summer of 1953 posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 7.7/10   

Kadro
Yönetmen :
Aleksandr Proshkin
Yazar/Senaryo :
Edgar Dubrovsky
Oyuncular (Önemli roller):
Valeri Priyomykhov, Anatoli Papanov, Viktor Stepanov, Nina Usatova, Zoya Buryak, Yuri Kuznetsov, Vladimir Kashpur, Sergey Vlasov, Boris Plotnikov, Viktor Kosykh, Yelizaveta Solodova, Vladimir Golovin, Aleksei Kolesnik, Andrei Dudarenko, D. Karpova
Detaylar
Orijinal Adı :
Kholodnoe leto pyatdesyat tretego
Diğer Adı :
Холодное лето пятьдесят третьего
 Süre :
101 dakika
Ülke :
Sovyetler Birliği
 Dil :
Rusça
Görüntü :
Renkli
 Ses Sistemi :
Mono
Yapımcı Firma :
Mosfilm
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