|
|FilmAksiyon / Polisiye / Dram
|
Üye olsaydınız bu filmi özel listenize kaydedebilir, oy verebilir, yorum yazabilir ve harici bağlantıları görebilirdiniz. Buraya tıklayarak üye olun.
|
Puanlama
IMDb : 7.7/10
|
|
IMDB Puanı : 7.0
Yönetmen : Jack Sholder
Tür : Dram / Gerilim / Aksiyon
Ülke : ABD
Dil : İngilizce / Rusça
|
|
IMDB Puanı : 6.5
Yönetmen : Leonard Nimoy
Tür : Aksiyon / Macera / Bilim Kurgu / Gerilim
Ülke : ABD
Dil : İngilizce / Klingon / Rusça
|
|
IMDB Puanı : 6.7
Yönetmen : John Glen
Tür : Aksiyon / Macera / Gerilim
Ülke : İngiltere
Dil : İngilizce / Arapça /...